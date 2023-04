Erfurter Turner kämpfen sich durch

Jena. Ersatzgeschwächt bleiben die Turnerinnen und Turner des MTV Erfurt am zweiten Landesliga-Wettkampftag hinter den Leistungen des Auftakts zurück.

Am zweiten Wettkampftag der Landesliga im Gerätturnen ging es für die Teams des MTV 1860 Erfurt nach Jena. Den Anfang machten die Mädchen und Frauen in der 1. und 2. Landesliga. In der 1. Liga musste der MTV auf Mara Schölzel verletzungsbedingt verzichten und hatte wie schon beim Auftakt die kleinste Mannschaft mit nur vier Turnerinnen zur Verfügung. Paula Kleeberg, Charleen Fischer, Pauline Seifert und Alexia Friedenberger-Wodtke zeigten sehr gute Ergebnisse am Boden und Sprung. Am Stufenbarren und Balken büßten sie ein paar Punkte ein und wurden Sechste.

In der 2. Liga waren die Mädchen des MTV nach ihrem überraschenden Auftaktsieg in Gera etwas angespannter und nervöser. So konnten sie nicht an allen Geräten ihre Top-Leistungen abrufen und büßten wie die erste Mannschaft vor allem am Stufenbarren und Balken wertvolle Punkte ein. Am Ende mussten sich Freda Blöcher, Frida Stietz, Milla Henning, Leonie Jurack, Lotta Hoffmann, Miriam Acht und Sophie Rögner den Mannschaften aus Eisenach und Artern geschlagen geben und kamen auf Platz drei.

Einen Tag später ging es für die Erfurter Männer ebenfalls in die Turnhalle des Gastgebers TsG Jena. In der 1. Landesliga musste der MTV notgedrungen ein paar Veränderungen vornehmen. Mit Jan Malte Dufft, der sich beim Auftakt in Erfurt schwer verletzt hatte (Knöchelbruch), und Ferrie Blümel, der den Wettkampf kurzfristig mit einer gerissenen Sehne im Finger absagen musste, fehlten zwei Leistungsträger. Auch Trainer Markus Geidel musste verletzungsbedingt seine geplanten Geräte absagen. Dafür konnte Benedikt Böck die Mannschaft planmäßig unterstützen. Überraschend sprang auch Routinier Marc Schindler kurzfristig ein, um die Ausfälle zu kompensieren.

Zwei dritte Plätze für den männlichen Nachwuchs

Paul Weibezahl und Paul Blümel zeigten gute Leistungen an allen sechs Geräten. Niklas Skupnik komplettierte die Mannschaftsaufstellung für diesen Tag und trug mit fünf Geräten zum Mannschaftsergebnis bei. Am Ende sprang nur der fünfte und letzte Platz für die dezimierten MTV-Turner heraus.

Die Jugendlichen und jungen Männer aus Erfurt konnten in der 2. Landesliga ihren dritten Platz bestätigen und blieben hinter Dresden und Leipzig mit etwas mehr als einem Punkt Rückstand in Schlagdistanz. Philipp Wodtke sicherte sich an den Ringen mit 12,70 Punkten die Tageshöchstwertung.

Die Jugendligamannschaft des MTV stabilisierte am zweiten Wettkampftag ihren dritten Tabellenplatz. Sie turnte ohne große Patzer, aber mit kleinen Unsicherheiten in der Übungsausführung.