Erfurterinnen fünftbestes Hockeyteam Ostdeutschlands

In einer Neuauflage des Duells um den mitteldeutschen Meistertitel zog der Erfurter HC (rechts: Isabella Sparaco) gegen den ATV Leipzig wieder den Kürzeren. Doch danach folgten zwei Unentschieden und ein Sieg.

Erfurt. Die U12 des Erfurter HC zeigt beim OHV-Pokal trotz personeller Probleme eine starke Leistung.

Als Lohn für ihre starke Feldhockey-Saison, in der sie mitteldeutscher Vizemeister geworden waren, durften die U12-Mädchen des Erfurter HC als Gastgeber des OHV-Pokals fungieren. Die Meister aus Berlin (Zehlendorfer Wespen), Brandenburg (Potsdamer SU) und Sachsen-Anhalt (Cöthener HC), der mitteldeutsche Meister ATV Leipzig und der TSV Falkensee als Nachrücker aus Mecklenburg-Vorpommern waren hochkarätige Konkurrenz.

Im ersten Spiel unterlagen die leider ersatzgeschwächten Erfurterinnen Falkensee mit 0:1. Auch gegen Zehlendorf und Leipzig wurde verloren. Doch ihr harter Kampf wurde mit Unentschieden gegen Potsdam und Köthen belohnt.

Erschöpft und glücklich: die weibliche U12 des Erfurter HC mit Trainer Christian Balles. Foto: Silvana Balles

Nach den Spielen „Jeder gegen Jeden“ am Samstag mit einer Spielzeit von 2x12 Minuten folgten am Sonntag die Platzierungsspiele mit 2x15 Minuten. Im Spiel um Platz fünf traf der EHC erneut auf Köthen. Obwohl Erfurt nur über eine Wechselspielerin verfügte, zeigte das Team eine starke kämpferische Leistung. In einem ausgeglichenen Duell erzielten die Erfurterinnen das entscheidende Tor, verteidigten es geschickt bis zum Schlusspfiff und sicherten sich Platz fünf. Die Freude war riesengroß, besonders da das Spiel von einem Fernsehteam gefilmt wurde.

Nach diesen zwei anstrengenden, aber schönen Tagen darf sich der EHC stolz zu den besten fünf Mannschaften in Ostdeutschland zählen. Die Spielerinnen der U12 haben in jeder Spielminute, auch im Namen ihrer fehlenden Mannschaftskolleginnen, toll gekämpft und sind über sich hinausgewachsen.