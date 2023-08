Erste Niederlage für Spielvereinigung Siebleben

Umkämpft: Sieblebens Leon Göring (Mitte) fand kaum Lücken in der Gästeabwehr.

Siebleben. Fußball-Landesklässler muss sich Sonneberg mit 1:2 geschlagen geben. In der Thüringenliga holt Ohratal einen Punkt in Saalfeld. Fahner Höhe verliert in Jena.

Nach zuletzt acht Siegen am Stück hat es die SpVgg Siebleben erwischt. Gegen die schlecht gestarteten Sonneberger verloren die Randgothaer verdient mit 1:2. Vor allem im ersten Durchgang fand der Hausherr überhaupt nicht ins Spiel und rannte früh einem Rückstand hinterher, als Walther per Lupfer Torwart Wehner überraschte (6.). Siebleben offenbarte defensiv viele Aussetzer und fand offensiv kaum statt. Nach einem langen Abschlag samt Kopfballverlängerung erhöhte der Gast vor der Pause auf 2:0 (40.).

Nach dem Wechsel und einigen Umstellungen wurde der Gastgeber besser, ohne aber die klaren Möglichkeiten zu erspielen. Reifs Anschluss in der Schlussminute in den Winkel kam letztlich zu spät.

In der Thüringenliga kehrte unterdessen Ohratal mit einem Punkt aus Saalfeld zurück. In einer durchschnittlichen Partie besaßen beide Teams Chancen zum Sieg, scheiterten aber entweder am Torwart oder schoben den Ball vorbei.

Fahner Höhe unterlag überraschend bei Schott Jena mit 0:2. Gleich mit dem ersten Angriff ging Jena in Führung, als Schönwalds Ball ins Tor trudelte (1.). Die Dachwiger zogen danach das Geschehen an sich, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Zählbares ummünzen. Als Fahner aufrückte, konterte Darwish zur Entscheidung (90.+3).