Erste und zugleich fragwürdige Heimniederlage Bad Frankenhausens gegen Wüstheuterode

Ratlosigkeit bei Alexander Ludwig (rechts) und Co. Der Trainer der Frankenhäuser wirkte konsterniert.

Bad Frankenhausen. Die Blau-Weißen, Zweiter der Landesklasse, müssen sich mit einem 1:3 gegen mutig auftretende Gäste aus Wüstheuterode zufrieden geben. Zweite Niederlage in Folge

Alexander Ludwig saß zunächst noch eine ganze Weile auf seiner Bank, um danach noch eine Weile auf dem Rasen zu stehen. Ratlos wirkte der Trainer vom SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen nach dem 1:3 gegen Germania Wüstheuterode. Es war die erste Niederlage für die aufstiegswilligen Kurstädter auf dem heimischen Rasen in dieser Saison, wodurch sich nun nach der kürzlichen Niederlage auswärts sämtliche Optimisten von ihrem Traum vom Aufstieg in die Thüringenliga verabschieden können. Und diese Niederlage war auch noch nicht unverdient.

Gleich drei schepperte es im ersten Durchgang. Nach einer guten Viertelstunde war erstmals Luca Hagemann zur Stelle, der eine Unachtsamkeit in Frankenhausens Defensive ausnutzte. Für etwas Erleichterung sorgte kurz danach der direkt verwandelte Freistoß von Steven Halusa zum 1:1. Aber es war ein Strohfeuer. Die Gäste, die vor allem unbekümmert und frei aufspielten, nutzten jede sich ihr bietende Möglichkeit. Effektivität par excellence. Nach einem Konter war Ricardo Fromm zur Stelle und schloss ab. Als dann Hagemann mit seinem zweiten Treffer einen weiteren schnellen Angriff erfolgreich abschloss, war das Dilemma bei den Gastgebern perfekt. Blutleer und unentschlossen wirkte deren Auftritt.

Dass dies alle Treffer dieser Partie sein sollten, war zu Beginn des zweiten Durchgangs nicht klar. Die Gastgeber mussten kommen. Ludwig wechselte zweimal - Peet Schmidt und Kevin Grolle kamen in die Partie. Die fehlende Durchschlagskraft aber wurde dadurch auch nicht verhindert. Es fehlte nicht nur das Quäntchen Glück, auch die letzte Entschlossenheit ließen die Kurstädter vermissen. Christian Bickel versuchte es immer wieder mit Fernschüssen, die zum Teil gut platziert dennoch von Wüstheuterodes Schlussmann Tobias Trümper entschärft wurden. Als sich dann Christoph Kell innerhalb von zwei Minuten die Gelb-Rote Karte abholte (Meckern und Nachtreten) war das Dilemma perfekt. Höhnischen Applaus gab es gratis obendrauf von Philipp Schneegaß und Chris Griebel, was die Sache nicht besser machte. Es blieb beim Halbzeitstand, der im Endeffekt in Ordnung ging und aufseiten der Gastgeber einige Fragezeichen zurücklässt. „Es ist wohl wirklich eine Kopfsache“, versuchte sich Julia Ritter, Teammanagerin zu erklären. Aber auch bei ihr war eine gewisse Ratlosigkeit und Leere zu spüren. Da half auch das Unentschieden Mühlhausens nichts.