Erster gemeinsamer Auftritt unter schwierigen Vorzeichen für Thüringens Rollstuhlbasketball-Talente

Aufgepasst: Bulls-Coach und Landestrainer André Bienek (mit Brille) gibt den jungen Talenten taktische Anweisungen, der langjährige Elxlebener Trainer Michael Engel (in Blau) ist als „Wasserträger“ dabei.

Wetzlar. Kurzfristig dezimierte Rollstuhlbasketballer der Landesauswahl Thüringen/Sachsen landen bei der deutschen Juniorenmeisterschaft auf dem siebten Platz.

Voller Vorfreude fieberte das neugegründete Rollstuhlbasketball-Team Thüringen/Sachsen seit Wochen dem ersten großen Event, der deutschen Juniorenmeisterschaft, entgegen. In dieser Spielgemeinschaft kooperieren der Sächsische und Thüringer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband, um ihrem Nachwuchs ein optimales Umfeld zur Entfaltung ihres Potenzials zu ermöglichen. So legten die beiden Landestrainer Marco Förster (Sachsen) und André Bienek (Thüringen) die Grundlagen für die Umsetzung. In gemeinsamen Lehrgängen führte das Trainerteam die Gruppe zusammen und erarbeite eine erste Spielidee.

Doch kurz vor dem Turnier musste die Mannschaft einige Hiobsbotschaften verkraften. So fielen unter anderem die beiden Leistungsträger Max Chagger und Benjamin Pfeiffer (beide RB Zwickau) kurzfristig aus. Die Floskel „Aus der Not eine Tugend machen“ musste somit von der Auswahl gelebt werden. Also machte sich eine kleine Reisegruppe mit vier Spielern der Thuringia Bulls, zweien der Jena Caputs und einem der Tigers Leipzig voller Tatendrang auf den Weg nach Wetzlar. Im Turnierverlauf sorgte die Mannschaft trotz Außenseiterrolle für einige Überraschungen. In jeder Begegnung setzte Landestrainer Bienek immer wieder kleine Teilziele.

Bienek ist stolz auf sein Team

Im Eröffnungsspiel erkämpfte sich die Auswahl gegen den späteren Finalisten Team Hamburg eine knappe Halbzeitführung, verlor letztlich aber mit 15:31. Die Landesauswahl aus Nordrhein-Westfalen wurde von Beginn an der Favoritenrolle gerecht und unterstrich beim 56:12 ihre Stärken, die am Ende zum Turniersieg führten. Im letzten Spiel des ersten Turniertages traf Thüringen/Sachsen auf Bayern. Trotz starker zweiter Halbzeit gab es auch hier eine Niederlage. Am Finaltag folgte das Platzierungsspiel gegen Baden-Württemberg/Rheinland-Pfalz. Auch da zog das dezimierte Bienek/Förster-Team den Kürzeren und wurde Siebter.

Trainer Bienek, der nun auch den deutschen Meister Thuringia Bulls hauptverantwortlich betreut und in Wetzlar vom bisherigen Bulls-Coach Michael Engel als Betreuer unterstützt wurde, zeigte sich dennoch sehr zufrieden: „Das Turnier war für alle unsere Spielerinnen und Spieler ein ganz besonderes Ereignis, denn es war ihre erste Teilnahme. Ich bin sehr stolz auf die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben. Wir haben in jeder Spielminute an unserer absoluten Leistungsgrenze gespielt. Zusätzlich hat das Team nicht nur auf dem Spielfeld überzeugt, sondern sich auch als eine funktionierende Einheit großartig entwickelt.“