Extremläufer gegen Schnee und Kälte

Rudolstadt. Auftakt zu Getting Tought – The Race am Freitag in Rudolstadt

Mit dem Sprint at Night begann am Freitagabend die zehnte Auflage des „Getting Tough – The Race“ in Rudolstadt. Mehr als 200 Extremläufer nahmen auf der Bleichwiese in Rudolstadt die Hindernisse in Angriff, wobei sie mit Schneefall, schneebedeckten Hindernissen, minus ein Grad Lufttemperatur und dementsprechend glatten Untergrund auf und neben den Hindernissen zu kämpfen hatten. Der Auftakt war zugleich ein Vorgeschmack auf den eigentlichen, 24 Kilometer langen Extremlauf, zu dem am Samstag ab zehn Uhr mehr als 1800 Starter aus ganz Europa erwartet werden. Dabei ist nach dem freitäglichen Auftakt klar: So hart wie im Dezember 2022 war Europas härtester Extrem-Cross noch nie.