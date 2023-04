Fabian Schulze aus Werther als Führender zur Roland-Rallye Nordhausen

Nordhausen. Historisches Rennen startet Samstagmittag mit sechs Wertungsprüfungen und jeder Menge Action.

Als Führender in der ADMV Rallye-Meisterschaft geht Fabian Schulze zusammen mit Clara Bettge (Werther OT Kleinwechsungen/Zeulenroda-Triebes) im Suzuki Swift Sport beim Heimspiel zur 51. ADAC Roland-Rallye Nordhausen an den Start. Nach dem Aus im zweiten Lauf des Schotter-Cups, bei der Hochtaunus-Rallye, möchten nun beide den Heimvorteil nutzen und wichtige Punkte in der Meisterschaft einfahren.

„Es ist natürlich was ganz Besonderes zu Hause zu fahren, da man ja den ein oder anderen Kilometer gut kennt, aber genau das bringt auch wiederum die Gefahr mit sich, dass man es übertreibt. Wir starten wieder in einer sehr gut besetzten Klasse, allen voran unser Dauerrivale Uwe Joachim zusammen mit Yasmine Fritzsche (Wittenberg). Aber auch Johannes Heldt (Sundhausen) zusammen mit Heiko Schmidt (Ellrich) im VW Polo sollten wir im Auge behalten“, so Schulze.

Im Volvo 244 versucht der Nordhäuser Heiko Borack seinen Fahrer Martin Gerstenberger (Garbsen) so gut wie möglich über die Nordhäuser Schotterpisten zu lotsen.

Mit 91 Nennungen, aufgeteilt auf 69 Teams, die auf Bestzeiten Jagd gehen und 22 im historischen Feld, kann der MSC Nordhausen auf ein gutes Nennergebnis stolz sein. Dreh- und Angelpunkt wird der Scheunenhof Sundhausen sein, wo man am Freitag die Teams schon bewundern kann. Start am Samstag ist 11.30 Uhr im Rallyezentrum für die Teams. Sechs Wertungsprüfungen werden von den Teams gefordert, mit einer Gesamtlänge von 57 km.

Gute Stellen für Fans sind die Kurven an der Apostelbrücke bei Niedergebra, der Abzweig in der Ortslage Haferungen und die Spitzkehre am Ortsrand von Hörningen in Richtung Hochstedt.

Weitere Infos unter: www.roland-rallye.de