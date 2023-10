Fahner Höhe gewinnt Thüringenliga-Derby gegen Ohratal mit 1:0 - Wacker Gotha holt spät einen Punkt

Ohrdruf. Fußball: Siebleben mit ärgerlicher Niederlage, Waltershausen erhält weiteren Dämpfer.

Das Thüringenliga-Derby zwischen dem FSV Ohratal und Fahner Höhe endete mit einem knappen, aber verdienten 1:0 für die Gäste. Über weite Strecken erlebten die Zuschauer schwere Kost. Ohratal mühte sich, Dachwig hatte das Geschehen aber unter Kontrolle, ohne Bäume auszureißen. Das entscheidende Tor fiel bereits nach 21 Minuten. Seitz war der Ball an die Hand gesprungen, Baumgarten verwandelte den Elfmeter sicher ins untere linke Eck. In der Folge neutralisierten sich beide im Mittelfeld. Fahner vergab einige klare Möglichkeiten zur Entscheidung, in der Schlussphase kamen die aufopferungsvoll kämpfenden Ohrdrufer noch zweimal gefährlich vor das Tor, brachten den Ball aber nicht unter. Ex-Fahnerspieler Eckhardt sah wegen wiederholtem Foulspiel noch Gelb-Rot (87.).

In der Landesklasse wendete Wacker Gotha gegen Steinach eine Niederlage im letzten Moment ab. Kehr war in der 95. Minute zum Ausgleich gegen Steinach erfolgreich. Die Südthüringer legten, obwohl nach der Roten Karte für Fuchs (37.) nur noch zu Zehnt, durch Heinz vor und hätten den Vorsprung fast ins Ziel gerettet, bis Kehr traf.

Siebleben kassierte beim Ersten Meiningen hingegen eine ärgerliche 1:0-Niederlage. Ein bisweilen ruppiges Spiel sah einige Hundertprozenter beim Gast, der sie aber nicht nutzte und unter anderem am Gebälk scheiterte. Das Goldene schoss dann Brinschwitz in der 74. Minute. Sorgen muss man sich um Waltershausen machen. Gegen Herpf verloren die Grün-Weißen mit 0:1 und stecken nun mitten im Abstiegskampf. Huber sorgte in der 59. für Jubel beim Gast.