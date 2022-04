Favorisierte Erfurter Volleyballerinnen verlieren Pokalfinale 0:3

Ohne Durchschlagskraft: Die SG Erfurt electronic (am Ball: Christel Fröhlich) enttäuschte gegen Jena und konnte ihren Titel nicht verteidigen.

Erfurt. Im Endspiel um den Landespokal fehlt den ersatzgeschwächten Drittliga-Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic gegen den VSV Jena das Feuer. Damit verpassen sie die Teilnahme am deutschen Pokalwettbewerb.

Aus dem erhofften Landespokalsieg in heimischer Halle am Sportgymnasium wurde für die Drittliga-Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic nichts. Der Titelverteidiger musste sich am Sonntag den eine Liga unter ihm spielenden Damen des VSV Jena überraschend und deutlich mit 0:3 (22:25, 24:26, 20:25) geschlagen geben und verpasste damit auch die Chance, sich für den nationalen Pokalwettbewerb zu qualifizieren.

„Wir waren personell geschwächt, aber das soll und darf keine Ausrede sein. Jena hat sehr gut gespielt, wir haben zu keiner Zeit zu unserem Spiel gefunden und nur mitgemacht, statt die Initiative zu ergreifen“, sagte die enttäuschte Erfurter Kapitänin Christel Fröhlich.