FC Eisenach verliert auch viertes Testspiel

Eisenach. Der Fußball-Kreisoberligist muss sich dem Gothaer Kreisligisten SG Catterfeld geschlagen geben.

Zwei Wochen vor dem Punktspielstart in die Fußball-Kreisoberliga ist der FC Eisenach noch auf Formsuche. Das 2:3 gegen den Gothaer Kreisligisten Spielgemeinschaft Catterfeld bedeutete die vierte Testspielniederlage in Folge für das stark verjüngte Team. Bei mitunter stürmischen Wetter zahlten die Hausherren – hier Robert Fischer (Nr. 10) und Justin Theuvsen – Lehrgeld. So etwa beim 0:1, als Robin Wenzel einen derben Abwehrschnitzer nutzte. Zwar glich Muhamed Haredinaj kurz darauf aus, doch brachte ein Konter im Gegenzug den neuerlichen Rückstand, mit dem Pausenpfiff legten die Gäste das 3:1 nach. Im zweiten Durchgang verkürzte Haredinaj per Foulelfmeter auf 2:3, ehe Eisenach in der Folge mehrere Hochkaräter zum Ausgleich liegenließ.