FC Erfurt Nord tankt gegen 1. FC Greiz Selbstvertrauen

Erfurt. Thüringenliga-Absteiger FC Erfurt Nord überzeugt in der Landespokal-Qualifikation gegen den 1. FC Greiz und lässt sich auch vom Aufbegehren des Gegners und einem Platzverweis nicht verunsichern. Der Erstrundengegner weckt gute Erinnerungen.

Über einen „Auftakt nach Maß“ freute sich Tobias Eckermann mit dem FC Erfurt Nord. Nach dem Abstieg aus der Thüringenliga tankte sein Team mit dem 4:1 im Landespokal-Qualifikationsspiel gegen den 1. FC Greiz Selbstvertrauen für die neue Saison.

„Wir wollten wieder mehr Leidenschaft in unser Spiel bringen, gepaart mit fußballerischer Qualität. Das ist uns gelungen“, freute sich Trainer Eckermann. Speziell in der ersten Hälfte war Nord deutlich überlegen und führte zur Pause durch Treffer von Ost (2) und Pham schon 3:0. Auch wenn Greiz danach aufkam, zum Abschluss traf (58.) und Pham Gelb-Rot (60.) sah, geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr. Marcel Decker traf zum 4:1-Endstand (73.).

Somit erspielte sich Nord das Erstrundenduell mit Thüringenliga-Titelaspirant Wismut Gera, den die Erfurter schon einmal in einer epischen Pokalschlacht in die Knie zwangen. Vor zwei Jahren gewannen sie nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3.