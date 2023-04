FC Erfurt Nord verliert und spielt nun erneut daheim

Erfurt. Fußball-Thüringenligist unterliegt den zuletzt kriselnden Bad Langensalzaern. Gegen Schleiz soll der zweite Heimsieg der Saison her.

Der FC Erfurt Nord hat seine „englische Woche“ in der Fußball- Thüringenliga mit einer Niederlage eingeleitet. Am Dienstagabend verlor die Eckermann-Elf gegen den zuletzt kriselnden FSV Preußen Bad Langensalza mit 0:2 und verpasste es, vom drittletzten Platz um zwei Plätze zu klettern. Der entscheidende Mann war Gästetorjäger Martin Fiß, der in der 66. und 90. Minute traf.

Am Samstag (15 Uhr) ist Nord erneut in der heimischen Grubenstraße gefordert. Dann geht es gegen den FSV Schleiz, der mit sieben Punkten mehr als die Erfurter auch noch nicht aller Abstiegssorgen ledig ist. Die Schleizer haben 13 ihrer 27 Punkte auswärts geholt, Nord will indes seine sehr schwache Heimbilanz (Schlusslicht mit sechs Punkten) aufpolieren.