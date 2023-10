FC Saalfeld läuft weiter dem Erfolgserlebnis hinterher

Bad Langensalza. FC Saalfeld verliert in Bad Langensalza das dritte Thüringenligaspiel in Folge. Auch in Überzahl können die Saalfelder nichts Zählbares mitbringen

Auch im Bad Langensalzaer Stadion der Freundschaft konnten die Gäste vor 150 Zuschauern den Bock nicht umstoßen und werden immer weiter nach hinten durchgereicht. Obwohl es vor allem im zweiten Spielabschnitt genügend verheißungsvolle Szenen für die Gäste gab, reichte es nicht einmal für einen Teilerfolg, so dass die Saalfelder mit leeren Händen die Rückfahrt in die Kreisstadt antreten mussten

Das Spiel begann von den Gastgebern sehr druckvoll und die FC-Abwehr hatte gleich viel zu tun. Diesem enormen Druck, vor allem von ihren beiden Spitzen Fiß und Kliem, überstand man mit etwas Glück in der Anfangsviertelstunde. Dann half der ansonsten gute Schiedsrichter Bartholmai aus Hessen mit einer seltsamen Entscheidung nach und die Gastgeber nutzten einen Freistoß im Fünf-Meter-Raum zur Führung.

Jetzt war natürlich für die Gäste für Verwirrung gesorgt und die beiden oben genannten Angreifer nutzten das Blackout zu zwei weiteren Toren. Ab der 33. Minute ließ sich Meißner vom FSV zu einer Tätlichkeit hinreißen und schwächte seine Mannschaft. Jetzt kamen die Gäste besser ins Spiel und übernahmen das Kommando, aber viele technische Schwächen und Fehlabspiele brachten zunächst nichts ein. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte ein gelungener Angriff durch Igor Kiriienko den Anschlusstreffer.

Nach der Pause verlegten sich die Gastgeber in Unterzahl mehr auf Konter und tauchten auch einige Mal recht gefährlich vor Clemens Bierbaum im Saalfelder Kasten auf, ohne allerdings nachlegen zu können.

Anders die Gäste, die jetzt über weite Strecken das Spiel bestimmten und sich einige gute Chancen erarbeiteten, aber am ausgezeichneten Carsten Hartmann im FSV-Tor scheiterten. Die größte Möglichkeit besaß wohl erneut der Saalfelder Torschütze Kiriienko, als er frei vor dem FSV-Tor auftauchte, aber diese Möglichkeit vergab. Bei einem 2:3-Anschlusstreffer wäre es mit Sicherheit noch einmal richtig spannend geworden.

Den Gästen kann man bescheinigen, dass sie nach der Pause viel versucht haben, aber die Mannschaft, die im Aufstiegsjahr beide Spiele gegen den FSV siegreich gestalteten, ist im Moment nicht in der Lage, an die Vorjahresleistungen anzuknüpfen. Das Fehlen einiger Leistungsträger ist doch nicht so leicht zu überspielen und sorgte mit für die dritte Niederlage in Folge für die Saalfelder.