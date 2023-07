Fotofinish auf dem Sundhäuser Kiessee

Nordhausen. Ein Australier und ein Neukaledonier schenkten sich nichts beim Nordhäuser SUP-Cup auf dem Sundhäuser Kiessee. Lokalmatadorin und Mitorganisatorin Susanne Lier wurde Siebte, eine Spanierin fuhr bei den Frauen in einer anderen Welt

Mit einem Herzschlagfinale endete das Männerrennen der Eurotour im Stand Up Paddling auf dem Sundhäuser Kiessee. Der Australier Michael Booth und Noic Garioud aus Neukaledonien, die auch den Meisterschaftstitel unter sich ausmachen werden, schenkten sich nichts und sorgten am Ende des 12 km-Rennens für jede Menge Spannung. Der Neukaledonier hatte die besseren Kraftreserven und siegte mit einer halben Boardlänge. Dadurch übernahm er auch die Gesamtführung. Ob er diese aber bis zum Ende der Saison verteidigen wird, ist fraglich, da es sein letztes Rennen in Europa war und Michael Booth ihn dadurch noch überholen kann. Bester Deutscher wurde Ole Schwarz aus Bonn auf dem sechsten Rang. Er gehört zu Deutschlands besten Paddlern und fühlte sich in Nordhausen sehr wohl.



Bei den Frauen war das Rennen viel eindeutiger. Die Spanierin Esperanza Barreras fuhr in einer eigenen Welt und siegte mit großem Vorsprung. Lokalmatadorin und Mitorganisatorin Susanne Lier und ehemalige Weltmeisterin kam auf den siebten Platz, womit sie sehr zufrieden war. Insgesamt waren es über 80 Starterinnen und Starter aus vielen Teilen der Welt. „Ich bin völlig zufrieden mit meinem Platz, mehr ist einfach nicht mehr drin. Da fehlt mir das Training. Es macht immer wieder sehr viel Spaß hier. Mit jedem Jahr wachsen wir hier und können unsere Sportart weiter nach vorne bringen, was ein ganz wichtiger Aspekt ist“, so Lier nach den Rennen.