„Froh, dass wir den Fehlstart vermieden haben“

Mühlhausen. Interview der Woche: Erik Schreyer, Chef-Trainer des Post SV Mühlhausen, zieht ein erstes Fazit nach dem Saison-Start.

Mit einem Sieg gegen Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 (3:2) ist dem Post SV Mühlhausen der Befreiungsschlag in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) gelungen. Nach insgesamt drei Partien in der Bundesliga und drei in der Champions League zieht Chef-Trainer Erik Schreyer ein erstes kleines Fazit zum Saison-Start.

Herr Schreyer, wie viele Steine sind ihnen vom Herzen gefallen nach dem verwandelten Matchball gegen Mainz?

Ich war natürlich schon erleichtert, dass wir das Ding am Ende gewonnen haben. Nachdem Ovidiu Ionescu das dritte Einzel verloren hatte, war mir schon klar, dass das eine enge Kiste werden kann. Mainz hat wirklich alles reingelegt als Aufsteiger. Da kann man nur Respekt haben. Am Ende war es ein richtig harter Kampf, der auch anders ausgehen könnte. Ich bin in jedem Fall erleichtert, doch.

Bei einer erneuten Niederlage wäre der Druck immes hoch gewesen vor dem schweren Auswärtsspiel in Saarbrücken...

Wir sind froh, dass wir einen Fehlstart wie in der letzten Saison vermeiden konnten. Wenn man aber immer als ersten Gegner Düsseldorf bekommt, ist das auch nicht ganz einfach. Aber ich habe gehört, dass wir dagegen auch mal ein Veto einlegen dürfen.

Der Post SV hatte große Schwierigkeiten gegen den Aufsteiger. Ist die Liga noch enger zusammengerückt?

Nicht nur ich, auch andere Trainer sagen, dass die Liga Jahr für Jahr immer stärker wird. Wenn man sich z.B. die japanischen Neuzugänge ansieht, die bringen einfach viel Qualität mit. Den Neu-Mainzer Yuto Muramatsu haben wir ja gesehen. Das ist ein Spieler, der gegen viele Mannschaften immer für zwei Punkte gut ist. Das wird in dieser Saison sehr interessant. Ich gehe davon aus, dass in vielen Begegnungen das Doppel ausschlaggebend sein wird.

Nach den zwei Auftakt-Niederlagen gab es den erfolgreichen Ausflug in die Champions League mit drei Siegen. Inwiefern war das wichtig für das Team?

Fangen wir mit dem Negativen an. So ein Ausflug nach Tschechien ist schon sehr anstrengend. Nach zehn Stunden Autofahrt und dann zwei Spielen an einem Tag hat man kaum Zeit zu regenerieren. Danach dann nur ein Tag Pause vor dem Spiel gegen Mainz. Auf der anderen Seite ist es auch sehr positiv für einen Steffen Mengel, der aus einer sehr langen Verletzungspause zurückgekehrt ist oder Neuzugang Kim Taehyun da auch Wettkampf-Praxis sammeln zu können. Eine ganze Woche zusammen mit der Mannschaft ist auch eine seltene Sache. Das schweißt auch zusammen.

Apropos Kim, wie hat sich der junge Südkoreaner eingelebt?

Der brennt. Kim trainiert wie ein Verrückter. Ein absoluter Vollprofi. Der hat wirklich schon mit den Hufen gescharrt, endlich spielen zu dürfen. Und das hat er in der Champions League und auch im Doppel gegen Mainz fantastisch gemacht.

Es war sichtbar, dass gerade die Routiniers wie Daniel Habesohn oder auch Ionescu so ihre Schwierigkeiten zum Saison-Start haben...

Ionescu hat momentan seine Schwierigkeiten. Das konnte jeder sehen. Aber wir können das kompensieren. Wie haben nicht den einen Spitzenspieler. Wir sind aber immer schwer auszurechnen. Was Ionescu betrifft: Er weiß es am besten, dass das im Moment nicht sein Anspruch ist. Die Spieler haben allerdings eine enorm hohe Belastung. Da kann der Kopf auch schon mal zu machen. Wir müssen jetzt viel reden. Ich bin aber guter Dinge, dass wir das hinbekommen.

Am kommenden Woche geht es schon weiter, wieder mit einer Doppelbelastung. Samstag in Köln zum Pokal, Sonntag in der Liga in Saarbrücken. Wann trifft sich die Mannschaft wieder?

Wir werden uns schon am Freitag in Köln treffen. Denn auch einen Zweitligisten darf man nicht unterschätzen. Die spielen ohne Druck auf. Auch die zweite Liga wird von Jahr zu Jahr stärker.

Wie es danach weiter geht , weiß man noch nicht, weil die TTBL noch keinen weiteren Spielplan rausgegeben hat. Wie gehen Sie damit um?

Das ist wirklich nicht in Ordnung, das muss man mal so sagen. Auch, dass wir immer Spiele unter Woche bekommen, geht so nicht. Nur weil wir eine eigene Halle haben, können sie das machen. Dennoch gut 250 Zuschauer an einem Montag gegen Mainz, das war einfach fantastisch.