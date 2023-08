FSV Martinroda gewinnt 3:1 gegen Großbreitenbach

Martinroda. Fußball-Kreisoberliga: Einer stürmt, der andere trifft

Damit war nicht zu rechnen. Im ersten Kreisoberliga-Spiel überhaupt gewann der noch vor anderthalb Jahren die Oberliga belebende FSV Martinroda drei Klassen tiefer gegen den FSV Großbreitenbach/Neustadt 3:1. Nach dem Aderlass mit 22 Abgängen überraschten die nun von Mike Eckardt trainierten Sandhasen, obwohl das ausgeglichene Spiel auch andersherum hätte enden können. So haderte Großbreitenbachs Kapitän Gunnar Betz mit der Chancenverwertung seines Teams: „Wir hätten nach der Führung nachlegen müssen, dann hätten wir uns einiges erspart“. Großbreitenbach begann angefressen, nachdem nach heftigen Foul Sterzings am danach verletzt ausscheidenden Vu Lam die Rote Karte wohl auch auf Grund des frühen Zeitpunktes dem Sünder erspart blieb (7.). Die Wut mündete im Powerplay, das aber nach klarsten Chancen durch Stolze (17.), B. Betz (21.) und Scholz (40.), erst in der zweiten Nachspielminute der ersten Hälfte verdient durch Stolzes Kopfstoß nach Eckball von G. Betz die Gästeführung brachte. Auch nach der Pause blieb Großbreitenbach bestimmend. G. Betz streifte die Latten (47.), Stolze scheiterte im Solo am nervenstarken Keeper Klötzer (65.). Doch dann kamen die Gastgeber: Sterzig traf ungedeckt den Pfosten, Schleicher versenkte im Nachsetzen zum 1:1 (66.). Und nachdem B. Betz dann Bartholme streckte, verwandelte Sterzig den Elfmeter zum 2:1, fast wäre der nach Handbruch ins Gästetor zurückgekehrte Uthe da noch dran gewesen. (72.). Auch das Comeback Dörings half den Gästen wenig. In der Nachspielzeit konterte Martinroda durch den abschließenden Bartholme zum 3:1 (90. +1).