Führungsduo des Eisenacher Leichtathletik-Vereins im Amt bestätigt

Eisenach. Während der Vorsitzende und seine Stellvertreterin weitermachen, gab es auf der Position der Schatzmeisterin einen Wechsel.

Wichtigster Tagesordnungspunkt der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung des Eisenacher Leichtathletik-Vereins (ELV) war die Vorstandswahl.

Nach dem Bericht des Vorsitzenden Peter Andres, der sportlichen Bilanz von Ines Wittich und dem Finanzbericht von Anita Scheel wurde der amtierende Vorstand einstimmig entlastet. Mit ELV-Chef Peter Andres und Ines Wittich als stellvertretende Vorsitzende wurde das Führungsduo im Amt bestätigt. Die Funktion als Schatzmeisterin gab Anita Scheel nach zehn Jahren Vereinsarbeit an Christina Suffa-Petri ab. Der neue Vorstand nahm die Wahl an und „freut sich auf die nächsten drei Jahre Vereinsarbeit“, sagte Peter Andres.

In die Funktion als Jugendsprecherin wurde Maria-Lena Carniel gewählt. Sie löst Moritz Scholz und Emily Köhler ab. Die Zusammenkunft nutzte der Vorstand zugleich, um Sportlerinnen und Sportler zu ehren. Mit Hannes Spee, Zeno-Rafael Musso, Emily Köhler, Maria-Lena Carniel und Annika Grigo wurden in der Kategorie „Sportlerin und Sportler 2022“ erfolgreiche Talente geehrt. Erst am Wochenende hatten Carniel und Musso bei der Mitteldeutschen Meisterschaft Medaillen geholt. Im Anschluss an die Ehrung bekam Annika Grigo zusätzlich ihre C-Trainer Lizenz des Thüringer Leichtathletik-Verbandes überreicht. Erfolgreich hat sie die Prüfung bestanden. Als „Nachwuchssportler 2022“ ehrte der ELV Ella Suffa-Petri und Lea-Sophie Zimmermann. Alle Geehrten bekamen eine Urkunde und einen Gutschein überreicht.

In seinem Schlusswort würdige Andres ausdrücklich das große Engagement der Mitglieder bei den verschiedenen vom ELV ausgerichteten Wettkämpfen. Viele Helfer aus dem eigenen Verein werden auch am 10. September wieder als Kampfrichter oder beim Verkauf im Einsatz sein, wenn das mittlerweile 12. Herbstmeeting im Eisenacher Wartburgstadion stattfindet.