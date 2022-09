Fußball-Frauen vom TSV Sundhausen glückt Saisoneinstieg

Die Sundhäuserinnen – hier in den blauen Trikots – feierten einen gelungenen Einstand.

Sundhausen. Röse-Team gewinnt in der Kreisoberliga mit 3:1 in Förtha. Fahner Höhe und Reinhardsbrunn mit Niederlagen.

Nach dem Umbruch nach Ende der letzten Saison samt dem freiwilligen Abstieg in die neugegründete Kreisoberliga des KFA Westthüringen haben die Fußball-Frauen vom TSV Sundhausen ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die nun von Vereinsikone Achim Röse trainierte Auswahl gewann zum Auftakt in Völkershausen mit 3:1.

Nachdem Rachel Baumgarten den TSV in Führung brachte (10.), glichen die Gastgeber schnell aus (13.). Sundhausen hatte im noch etwas ungewohnten 1-7-Spielsystem aber die richtigen Antworten parat und legte durch Luise Brand sowie erneut Baumgarten nach (24./28.) und sorgten so für eine gelungene Premiere in neuer Umgebung.

Waltershausen und Dachwig im Derby

Eine Niederlage kassierte derweil der neugegründete FC An der Fahner Höhe in Mosbach. Bei der Rückkehr von Trainer Andreas Obermeier zu seinem Ex-Verein – er hatte die Frauen des MSV bis zu seinem Umzug nach Dachwig trainiert – unterlagen die Dachwigerinnen mit 2:5. Lilly Wüstehoff und Alina Eckstein betrieben beim Stand von 0:4 kurz vor dem Ende Ergebniskosmetik, ehe der Gastgeber noch einmal traf.

Die wieder am Spielbetrieb teilnehmende Mannschaft des FSV Reinhardsbrunn verlor in Förtha knapp mit 2:3. Zoe Tepper traf doppelt für die Gäste, die sich in zweifacher Unterzahl gut verkauften.

Mit Waltershausen greift am Wochenende auch die vierte Mannschaft aus dem Landkreis Gotha ein. Für das Team um Trainer Christoph Hill geht es zum Derby nach Dachwig (Sonntag/15 Uhr). In der Vorbereitung testete man mehrfach gegeneinander, Fahner Höhe hatte bisher immer das bessere Ende für sich. Während Reinhardsbrunn spielfrei ist, reisen die Sundhäuserinnen nach Mosbach, wo es zu ungewohnter Spielzeit (Sonntag/12 Uhr) zum ersten Spitzenspiel geht. Mit einem Sieg übernimmt der TSV die Tabellenführung.