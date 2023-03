Fußball in Umpferstedt: Nach Trainersuche braucht es jetzt ein Team

Umpferstedt. Der SV 09 Umpferstedt will in naher Zukunft wieder eine Fußballmannschaft an den Start bringen. Mit welchen Personen das gelingen soll.

Nach dem kompletten Vorstandswechsel im Juli 2022 soll es beim SV 90 Umpferstedt weiter nach vorn gehen. Wie Jürgen Vogel, der Vorstandsvorsitzende, mitteilte, „gab es in den vergangenen Monaten zahlreiche intensive Gespräche und Treffen im und um den Verein herum“.

Im Oktober konnte dann Steffen Rühling für den Verein zurückgewonnen werden. Er ist ein erfahrener Berater und Organisator mit jeder Menge Verbindungen in der Region. „Wir sind sehr glücklich, ihn wieder in unserem Verein zu haben“, sagte Vogel. Parallel hierzu hat sich der Vorstand auf die passende Trainersuche gemacht. Schließlich will man spätestens für die Saison 2024/25 eine neue und eigene Fußballmannschaft bei den Männern an den Start bringen. Wie Nils Treffehn vom Vorstand mitteilte, wurde vorab auf viele Faktoren geachtet. „Er sollte sportliche Erfahrung haben sowie die Lust und Überzeugung, die Herausforderung zu meistern“, sagte Treffehn.

Nach langer Suche ist der Verein nun fündig geworden. Man konnte den in Umpferstedt geborenen Jon Rejzek für die Aufgabe begeistern. Er ist seit seinem siebten Lebensjahr Fußball-Enthusiast. Seine Laufbahn begann in der Jugend. Bei Fortuna Frankendorf spielte er von den F- bis D-Junioren. Danach wechselte er bis zur B-Jugend zum SV 90 Umpferstedt und beendete verletzungsbedingt beim VfB Oberweimar in der A-Jugend seine Spielerlaufbahn. Im Jahr 2018 absolvierte er dann seine Schiedsrichterausbildung und ist seit dem eingetragener Schiedsrichter beim SV 90.

„Man hat nach vielen positiven Gesprächen sofort gemerkt, dass alle ein gemeinsames Ziel verfolgen und auf einer Wellenlänge schwimmen“, sagte Treffehn.

Wer Lust hat, beim SV 90 Umpferstedt Fußball zu spielen, kann sich telefonisch unter (0157) 2 27 60 03 03 oder per Mail an sv90umpferstedt@gmail.com melden.