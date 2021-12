Fußballtrainer Mohamed Alayan und die Frauen

Teistungen. Mohamed Alayan coacht nicht nur Verbandsligist Wacker Teistungen, er muss sich auch um jede Menge Fußballerinnen kümmern.

Der Fußball als Sportart Nummer eins nimmt für Mohamed Alayan neben seiner beruflichen Tätigkeit bei einem bekannten Dachziegel-Unternehmen die größte Zeit in Anspruch. Der im südniedersächsischen Duderstadt lebende Familienvater trainiert nicht nur das noch sieglose Schlusslicht Wacker Teistungen in der Verbandsliga Thüringen, sondern seit gut einem Jahr auch die Frauen des TSV Nesselröden in der niedersächsischen Bezirksliga.

„Der Kontakt kam zustande durch meine beiden Töchter, die dort seit zwei Jahren in der weiblichen D-Jugend spielen“, berichtet der 36-Jährige voller Stolz von der zehnjährigen Hannah und der ein Jahr älteren Dalia, denen er solange es seine Zeit erlaubt bei den Spielen und im Training zuschaut.

Schon zwölf Monate im Amt

Der ehemalige Landesliga-Torwart wurde gefragt, ob er die Fußballerinnen des Klubs im Untereichsfeld nicht mal aushilfsweise trainieren könne. „Daraus sind mittlerweile zwölf Monate geworden“, erzählt der gebürtige Libanese, der als kleines Kind mit seinen Eltern nach Deutschland kam, mit einem Lächeln.

Obwohl die Elf bei einem knappen 1:0-Sieg über den SV Moringen sowie einem 1:1 gegen die SVG Göttingen unter zehn Teams auch nur den letzten Platzin der aktuellen Tabelle einnimmt, schwärmt Alayan von den inzwischen knapp 30 Spielerinnen zwischen 16 und 27 Jahren, erwähnt die Gründung einer zweiten Mannschaft auf einem verkleinerten Spielfeld. „Sie sind viel besser organisiert als ihre männlichen Kollegen, kümmern sich um sämtliche Dinge rund ums Team“, berichtet der Fußball-Enthusiast, trainiert mit seinen Damen zweimal in der Woche und stellt ständig spielerische und taktische Verbesserungen fest.

Allerdings gibt der ehemalige Coach der Kreisoberligisten Blau-Weiß Ferna und dem VfB Bischofferode bei terminlichen Überschneidungen den Wackeranern den Vortritt. „Obwohl mir das Zusammenarbeiten mit den jungen Spielerinnen ungeheuer viel Spaß bereitet, muss ich den höherklassigen Männern den Vorzug geben“, erklärt der Vielbeschäftigte.

Den Tabellenkeller verlassen

Zurzeit steht er aber vor keiner Entscheidung, ruht coronabedingt der Amateurfußball sowohl in Thüringen als auch in Niedersachsen. Mit dem Bezirksligisten will er – falls es die Pandemie erlaubt – im Januar mit dem Training wieder beginnen und geht fest davon aus, dass seine Schützlinge noch den Tabellenkeller verlässt mit einer erfolgreicheren Rückrunde.

Obwohl es zeitlich kaum noch möglich ist, kümmert sich der Südniedersachse einmal in der Woche auf dem Teistunger Lindenberg noch um die Ausbildung des fußballerischen Nachwuchses bei Wacker. „Das liegt mir sehr am Herzen“, bemerkt Alayan und denkt dabei auch daran, dass das Torwart-Training oftmals in den Vereinen etwas zu kurz kommt.

Aber er wird auch selbst noch aktiv, kickt noch in der zweiten Mannschaft vom TSV Nesselröden in der zweiten Kreisklasse Göttingen/Osterode. „Allerdings kommt das bei meinem Trainer-Engagement nur recht selten vor“, informiert Mohamed Alayan. Allerdings erleben ihn dann die Zuschauer nicht wie früher gewohnt zwischen den Pfosten, sondern als lauffreudigen Mittelfeldspieler – allerdings ohne eigenem Training.

Ziel: Die Töchter in der Damenmannschaft trainieren

„Den Rest meiner Zeit verbringe ich mit meiner Familie“, betont der Untereichsfelder und genießt Ausflüge mit seiner Ehefrau Emine und den beiden Töchtern in die reizvolle Umgebung wie zuletzt beim ersten Schnee zum Rodeln in St. Andreasberg im Harz.

„Ich würde mich freuen, wenn ich eines Tages meine beiden Töchter in der Damenmannschaft trainieren könnte“, sagt der stolze Vater und blickt trotz der schlechten Tabellenränge seiner beiden Mannschaften hoffnungsvoll und gespannt auf die Fortsetzung der Saison im kommenden Jahr.