Fynn Hangstein nach zwei Jahren beim ThSV Eisenach: „Bin erwachsener geworden“

Eisenach. Der 23-Jährige Fynn Hangstein ist einer der Aufstiegshelden des ThSV Eisenach. Im Interview spricht er über Torjägerkrone, Teamgeist und Bali.

Mit seinen 262 Saisontoren ist Fynn Hangstein (23) einer der Aufstiegshelden des ThSV Eisenach. Wie tickt der Toptorjäger der 2. Handball-Bundesliga, der den ThSV verlassen wird?

Wenn Sie zurückschauen: Wovon sind die letzten beiden Jahre aus Ihrer Sicht geprägt gewesen?

Von intensiver Arbeit, von vielen superschönen und bedeutenden Momenten, von der einmaligen Kulisse in der Werner-Aßmann-Halle, der besten in der 2. Liga, aber auch von einzelnen Spielen, die haften geblieben sind. Schon die letztjährige Torjägerkrone ist ein großes Ereignis für mich gewesen.

Was haben Sie in Eisenach dazugelernt – sportlich und menschlich?

Ich habe mich als Mensch weiterentwickelt, bin das erste Mal von zuhause weg gewesen. Ich bin gereifter und erwachsener geworden. Handballerisch habe ich mich in der Abwehr und im Angriff weiterentwickelt, was die Hauptsache war.

Der ThSV hat eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern, in der das Thema Teamgeist ganz oben steht. Wie wichtig war das für Sie persönlich?

Das stand für mich und alle anderen ganz oben. Schließlich waren ja einige das erste Mal von daheim weg. Da war dieses familiäre Umfeld sehr wichtig. Wir haben ein intensives Verhältnis zueinander entwickelt - zum einen mehr, zum anderen weniger. Doch der Team-Faktor war von großer Bedeutung für unseren gemeinsamen sportlichen Erfolg. Wir haben viel außerhalb des Handballparketts miteinander unternommen.

Was bedeutet es Ihnen, zwei Mal hintereinander bester Torjäger in der 2. Handball-Bundesliga zu sein?

Ich will es nicht verheimlichen - das ist echt supercool, ich freue mich riesig. Zwei Jahre in Eisenach, zwei Mal die Torjägerkrone der Liga! Das ist aber nicht mein Verdienst allein. Die Mannschaft hat ganz viel dazu beigetragen. Ich war Nutznießer davon. Die vielen Siebenmeter, die ich verwandelt habe, mussten ja erst mal herausgeholt werden. Unser Tempospiel, die erste und zweite Welle, das hat mir viele Möglichkeiten eröffnet.

Was ist Fynn Hangstein eigentlich für ein Typ? Sind sie eher ein Kopfmensch oder ein sogenannter Bauchhandballer?

Beides. Zu vielen Themen des Lebens mache ich mir einen Kopf. Beim Handball bleibt oft keine Zeit, da entscheide ich intuitiv aus dem Bauch. Abseits des Handballfeldes bin ich der Kopfmensch, denke eher einmal mehr als zu wenig über eine bestimmte Sache nach.

Sie sind der Siebenmeterwerfer Nummer eins. Schauen Sie nach der Reaktion des Torhüters, stimmen Sie sich im Vorfeld der Partien per Video auf die Torhüter ein, haben Sie selbst Lieblingswürfe?

Ich konzentriere mich voll auf meinen Wurf. Ich schaue mir im Vorfeld per Video schon das Reaktionsverhalten der Torhüter an, jedoch nicht stundenlang. Ich entscheide eher aus dem Bauch, wenn sich der Torwart bewegt. Ja, ich habe schon meine Lieblingswürfe, die verrate ich hier aber nicht.

Alle reden vom „Handball-System Kaufmann“, der speziellen Herangehensweise des ThSV-Trainers Misha Kaufmann. Was bedeutet das System für Ihre Arbeit in der Abwehr und im Angriff?

Jeder hat einen oder mehrere genau fixierte Jobs. Das macht unser Spiel aus. Ich bekomme alles klar aufgezeigt. Es geht sehr tief hinein in die Materie - stehe ich einen Meter weiter rechts oder einen Meter weiter links, wie ist die Fußstellung am Optimalsten? Das hat uns in der Summe, gepaart mit ganz viel Mentalität, zu den Erfolgen geführt.

Wohin geht es in den Urlaub, den Sie mit Ihrer Freundin Cara Reiche antreten, die selber erfolgreich Handball spielt?

Wir fliegen nach Bali - mit meinen Eltern, meiner Schwester und deren Freund.