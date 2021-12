Gastspieler und Frauenpower sichern Eisenacher Keglern zwei Punkte

Eisenach. DCU-Bundesligaspieler Florian Leihbecher hilft erfolgreich bei Landesligist Grün-Weiß aus. Den I-Punkt setzt aber eine stark aufspielende Dame.

Nur noch auf einer Bahn des Sportkreises Eisenach rollten am vergangenen Wochenende die Kugeln. Als „letzte Mohikaner“ empfingen die Kegler des KC Grün-Weiß Eisenach den SV Grün-Weiß Wasungen und setzten sich im Punktspiel der Landesliga Staffel 3 mit 5:3 bei 3169:3071 Holz durch.

„Es war sehr, sehr spannend. Erst mit den letzten 30 Kugeln fiel die Entscheidung“, schilderte Eisenachs Mannschaftsleiter Karsten Lip. Dass sein Team unter 2G-plus weiterspiele, sei nichts Außergewöhnliches. Natürlich müsse man sich Gedanken machen, beispielsweise Tests organisieren, aber es sei kein großer Akt, sich vor Ligamatch oder Training unter Aufsicht zu testen. Zudem, so erklärt der 57-Jährige, helfen die Lockerungen beim Spielrecht enorm. Das erfreut Kegelfreunde wie Florian Leihbecher.

Mit einem kleinen Plus in den finalen Durchgang

Während seine Geraberger DCU-Bundesligatruppe pausieren, kann er als Gastspieler in der Landesliga weiter seinem Hobby nachgehen. Und dies mit beachtlichem Resultat: Im Startpaar holte sich Leihbecher mit 563 Holz souverän den Mannschaftspunkt. Zeitgleich startete Lip auf den ersten Bahnen überzeugend (146, 143), doch dann „lief irgendwie nichts mehr“, haderte der Eisenacher mit den Sätzen drei und vier (109, 121). Gegner Matthias Löffler (528) glich zum 1:1 aus.

Im zweiten Startblock mussten sich Udo Scharf (513) und Oliver Trümper (499) geschlagen geben, schickten aber die Schlussstarter mit einem kleinen Plus in der Gesamtholzzahl in den finalen Durchgang. Uwe Cziha gab zwei der ersten drei Sätze ab und bewies starke Nerven, als er mit starker vierter Bahn (144) den wichtigen zweiten Punkt ergatterte. Derweil warf er immer mal wieder einen Blick hinüber zu Tochter Franziska, die „erstaunlich konstant aufspielte“, wie Lip lobte. Sie hielt Martin Genßler (511) in Schach und tütete mit 544 den Heimsieg ein. Nebenbei gewann sie auch das Familienduell.

Erst coronabedingt strich der TKV in der Spielordnung den Passus

Für die sportlich vielseitige Cziha war es der zweite erfolgreiche Einsatz im Landesliga-Team der Grün-Weißen. Wäre es nach den Eisenachern gegangen, hätte die ehemalige Lauterbacher Zweitliga-Keglerin schon einige Spiele mehr bei den Männern absolviert, doch ein dahingehender Antrag wurde vom Verband im Sommer noch abgelehnt. Erst coronabedingt strich der TKV in der Spielordnung den Passus, dass Spielerinnen nur in der untersten Landes-Männerspielklassen (2. Landesklasse 120 Wurf und Landesklasse 100 Wurf) mitwirken dürfen. Ob aus den gemischten Teams eine Dauerregelung wird, bleibt abzuwarten. Lip, die Grün-Weißen und so manch anderer Thüringer Verein mit starken Keglerinnen würden es sich wünschen.