Gedenktafel für Olympiasieger Germeshausen eingeweiht

Es war ein bewegender Moment: Im Rahmen des Sportfestes des 1. SC Heiligenstadt ist auch die Gedenktafel für Bernd Germeshausen offiziell eingeweiht worden. Der gebürtige Heiligenstädter Germeshausen, der als Bob-Anschieber 1976 in Innsbruck und 1980 in Lake Placid für die DDR drei olympische Goldmedaillen gewann, verstarb im vergangenen Jahr mit 70 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Seine Ehefrau sowie ehemalige Weggefährten wie Eckhard Piornak waren vor Ort, der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Dieter Althaus hielt die Laudatio. Matthias Bollwahn, Mitglied des Stadtrates, unterbreitete den Vorschlag, die bisher namenlose Turnhalle auf dem Areal des Gesundbrunnens nach Germeshausen zu benennen. Diese Idee will er im Stadtrat vorbringen.