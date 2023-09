Jonas Michel (in Rot) hatte es in seinem Kampf sehr eilig und war nach nur einer Minute der Sieger.

Gelungener Start in die neue Saison für Arterns Ringer

Artern. Die Germanen aus Artern haben beim 21:11 über die WKG Apolda/Sömmerda wenig Mühe und starten optimal in die neue Oberliga-Saison.

Am Samstag begann für die Ringer des AC Germania Artern die Saison 2023 in der Oberliga Sachsen-Anhalt. Als Gegner reiste das neu aufgestellte Team der WKG Apolda-Sömmerda in die Unstruthalle und musste mit einer 11:21-Niederlage wieder nach Hause fahren. Ein Einstand nach Maß für die Arterner.

Neuzugang Timo Pitz zeigte sehenswerte Techniken und überraschte das Publikum. Gegen seinen Kontrahenten, Zhalavdi Sokuev, musste er sich aber seinem clever konternden Gegner mit 11:24-Punkten geschlagen geben. Michal Pietrzak zeigte sich in guter Form und dominierte Daniil Dolnikov zu jedem Zeitpunkt. Er gewann technisch überlegen. Jack Eisenhardt tat es ihm gleich und gewann ebenfalls technisch überlegen gegen Saleh Almassri.

Ondrej Havelka tat sich schwer gegen den Apoldaer Jakub Struzynki. Der Apoldaer war gut auf Havelka eingestellt, sodass es ihm schwer fiel zu Punkten. Am Ende konnte Havelka aber den Kampf mit 9:1-Punkten für sich entscheiden.

Neuzugang Brandon Blake konnte aufgrund eines fehlenden Attests zu einer Hautveränderung seinen Kampf gegen Omid Sayadi nicht antreten.

Im ersten Kampf nach der Pause traf Pascal Göbel auf Konstantyn Chebanov. „Kalle“, wie er in Artern genannt wird, agierte ruhig und mit Übersicht, fand sich jedoch nach einem Konter auf beiden Schultern wieder. Bis 71 kg konnte André Günther, der zudem als Trainer die Geschicke der Germanen zu verantworten hat, den erfahrenen Stefan Bittmann mit 8:4 besiegen.

Die letzten beiden Ringer des AC Germania hatten es dann unter dem Jubel der Zuschauer sehr eilig. Jonas Michel bezwang Hendrik Jahn nach nur einer Minute und zwölf Sekunden und Tim Walther schulterte Wayes Amiri nach nur 32 Sekunden.

„Wir sind froh und stolz, dass wir wieder vor einer prall gefüllten Halle Ringen durften. Gerade im ersten Kampf der Saison kann man gut erkennen, welcher Sportler seinen Trainingszustand verbessern konnte. Hier und da können wir noch etwas nacharbeiten, aber im Gesamten haben wir eine gute Leitung gezeigt“, so Trainer André Günther und ergänzt: „Die neue Aufstellung der WKG Apolda-Sömmerda zeigt, dass sich auch die anderen Vereine verstärkt haben und dieses Jahr mit allen Teams als Anwärter auf den Meistertitel zu rechnen ist.“

Am kommenden Samstag geht es zum ersten Auswärtskampf nach Luckenwalde, wo der Saisonstart mit einem weiteren Sieg veredelt werden soll.