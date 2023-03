Geratal verpasst gegen Sondershausen den Befreiungsschlag

Geraberg. In der Fußball-Thüringenliga kommt Eintracht Sondershausen bei der Spielvereinigung Geratal zu einem torlosen Unentschieden.

Eintracht Sondershausen ist in der Fußball-Thüringenliga zu einem Auswärtspunkt gekommen. Bei der ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfenden Spielvereinigung Geratal verpassten es die Sondershäuser beim 0:0 jedoch, etwas Boden gutzumachen.

Die Eintracht stand kompakt, führte Zweikämpfe kompromisslos und versuchte sich mit Kontern, musste jedoch nach der Gelb-Roten Karte für Marius Mrowka (64.) in der Endphase in Unterzahl agieren. Die numerische Unterzahl spiegelte sich jedoch nicht auf dem Feld wider. Durch die offensiven Bemühungen der Hausherren ergaben sich für Sondershausen einige gefährliche Umschaltaktionen, bei denen die Anhänger des gastgebenden Teams einige bange Momente zu überstehen hatten. Die Spielvereinigung hielt ihr Gehäuse letzten Endes sauber.

Gertal hat erste Chancen

Geratals Paul Möller besaß schon früh eine günstige Gelegenheit, verzog aber (3.). Auf der Gegenseite scheiterte Marcel Börold an Geratals Keeper Eric Kunth (12.), und auch der Kopfball des körperlich starken Nick Witzenhausen parierte Geratals Rückhalt (13.).

Als Oskar Sennewald mit einem Freistoß fast von der Mittellinie nur den Pfosten traf, musste Sondershausens Trainer Axel Duft durchatmen (25.) – genau wie bei einem Gerataler Abseitstreffer von Christopher Thurau (37.). In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten kam Felix Behr im Spielerpulk im Torraum per Kopf an den Ball, doch Sondershausens Torwart Petr Scarc war auf dem Posten.

Nach dem Seitenwechsel stand zunächst Svarcs Pendant Kunth im Mittelpunkt, bewahrte seine Mannschaft doppelt vor dem Rückstand (46./54.). Auf der anderen Seite wurde Christopher Thuraus vermeintliches Tor wegen Foulspiels aberkannt (59.). Geratals Nummer neun hatte sich nach Meinung des Schiedsrichters im Luftkampf zu vehement gegen Sondershausens Rückhalt Svarc eingesetzt.

Sondershausens Trainer zufrieden

Die Gerataler warfen in der Endphase alles nach vorn, doch alle Versuche wurden Beute der Sondershäuser Defensive. Beinahe wäre das Spiel noch auf den Kopf gestellt worden, als Patrick Rothe freistehend im Strafraum köpfte, doch auch hier war Kunth auf dem Posten (69.).

Zufrieden mit dem Punktgewinn war Sondershausens Coach Axel Duft, obwohl seine Elf auch in Unterzahl die besseren Chancen hatte. „Ich muss meinen Spielern für ihren Einsatz ein großes Kompliment machen“, betonte der 45-jährige frühere Mittelfeldmotor.