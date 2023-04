Gewichtheber des SV Gräfenroda zum Auftakt der Thüringer Landesmeisterschaften auf dem zweiten Platz

Crawinkel. Der SV 90 Gräfenroda befindet sich bei der Thüringer Mannschaftsmeisterschaft in Lauerstellung, musste nach dem ersten Wettkampf nur Lok Mühlhausen den Vortritt lassen.

An der ersten Runde der Thüringer Mannschaftsmeisterschaft der Masters in Crawinkel nahmen fünf Mannschaften teil. Ausgetragen wird dieser Wettkampf in zwei Durchgängen, das Finale findet zu den Landesmeisterschaften am 6. Mai in Schleusingen statt.

In der ersten Runde konnte der SV 90 mit der ersten Mannschaft vorerst den zweiten Platz hinter Lok Mühlhausen erkämpfen. Mühlhausen gewann mit 811,96 Sinclairpunkten vor Gräfenroda (787,13), dem AC Suhl (785,98), Gastgeber Crawinkel (767,59) und Gräfenroda II (689,22).

Im Reißen zeigte Christian Machleit zwei gültige Versuche, davon den letzten mit 66 kg. Im Stoßen steigerte er sich gewaltig und brachte drei weitere gültige Versuche und 93 kg im letzten in die Wertung. Auch bei Stefan Heyder lief es gut, bereits im zweiten Versuch riss er die persönliche Bestleistung von 95 kg, der er im dritten noch 100 kg folgen ließ. Im Stoßen gab es zwei Bestleistungen von 115 und 118 kg.

Ebenfalls stark ar Marcel Stein, der dritte in der Mannschaft, der von Weightlifting Leipzig für den SV 90 startet. Bereits mit dem ersten Reißversuch von 85 kg egalisierte er seine Bestleistung und legte mit 90 und 95 kg sogar noch zwei nach. Auch im Stoßen war er mit 115 kg wieder sehr stark.

Bei der zweiten Mannschaft startete Gabriele Johne (AK 55 weiblich), und überzeugte mit zwei Bestleistungen von 34 kg im Reißen und 43 kg im Stoßen. Zweiter Starter in der Mannschaft war Peter Erkelenz (AK 70), der nach 55 kg im Reißen 50 kg im Stoßen folgen ließ. Der dritte Starter, Philipp Kunz-Kaltenhäuser, hatte Pech im Reißen. Nach dem ersten Versuch von 85 kg wurde der zweite mit 90 kg ungültig, da er nicht auf das Signal vom Kampfrichter wartete. Im Stoßen gelang ihm die Bestleistung von 110 kg.

Die von Weightlifting Leipzig kommende Nadine Nester erreichte außer Konkurrenz im Reißen 50 und im Stoßen 68 kg.