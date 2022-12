Gispi-Akrobaten glänzen bei Weihnachtsturnier

Gispersleben. Bei ihrem eigenen Turnier sind die Akrobaten des TSV Motor Gispersleben am erfolgreichsten.

Am 2. Dezember luden die Gisperslebener Sportakrobaten zu ihrem 27. Weihnachtsturnier ein. Trotz heftiger Infektwelle und vieler krankheitsbedingten Ausfälle waren sechs Mannschaften aus Thüringen am Start. Die Gisperslebener Mädchen belegten den ersten und zweiten Platz der Mannschaftswertung und die meisten Spitzenplatzierungen in den Einzelwertungen. Doch es war ein fröhliches Miteinander. Auch Sportler aus Suhl, Möbisburg, vom MTV Erfurt und von Concordia Erfurt waren dabei.