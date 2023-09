Glücklicher Sieg für Bad Frankenhausen gegen tapferen Aufsteiger Union Erfurt

Bad Frankenhausen. Bad Frankenhausen gewinnt 4:3 gegen Union Erfurt. Gäste schießen kurioses Tor und präsentieren sich als ebenbürtiger Gegner

Mehr Mühe als gedacht hatte der Tabellenführer der Fußball-Landesklasse SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen beim 4:3-Sieg gegen Aufsteiger Union Erfurt. Und dieser war sogar glücklich, wie Trainer Alexander Ludwig es beschrieb: „Erfurt hat das richtig gut gemacht. Sie waren eigentlich eher am vierten Treffer dran als wir. Wenn man es nüchtern betrachtet, war der Sieg für uns heute unverdient. Aber wenn man oben sein möchte, muss man solche Spiele gewinnen. Kompliment an Union. So spielt kein Ligaschlusslicht.“

Christian Bickel eröffnete den Torreigen aber Erfurt antwortete gekonnt. Kurz vor dem Wechsel brachte Neuzugang Karl Berghoff die Hausherren wieder in Führung. Als dann Tino Auerbach das 3:1 machte, dachte auch Ludwig, dass die Partie nun gelaufen sei. Aber der Aufsteiger zeigte eine couragierte Leistung und belohnte sich selbst, was aber am Ende dennoch nichts einbrachte. Tom Czeskleba traf nur eine Minute später zum 3:2. Dann das 3:3 durch Ignacio Gonzales mit Marke Traumtor. „Wenn das einer aufgenommen hat, hat es Chancen für das Tor des Jahres“, so Ludwig. Ränke in der Vorwärtsbewegung und spielte den Ball in die gegnerische Hälfte, wo Gonzalez einfach drauf drosch und die Bogenlampe, die gefühlt ewig in der Luft war, schlug hinter Sünkel ein. „Sowas hab ich noch nie gesehen. Das kann man auch schwer beschreiben“, so Ludwig weiter.

Das entscheiden 4:3 durch Kevin Weber war aber ebenso gut anzusehen, als er per Seitfallzieher traf. Damit verteidigt Bad Frankenhausen die Tabellenführung.