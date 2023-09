Goldener Herbst für Gräfenrodaer Wintersportler

Gräfenroda. Die Wintersportler bereiten sich bei vielen Wettkämpfen auf die bevorstehende Saison vor.

Die bisherige Herbstsaison ist für die Wintersportler des SV 90 Gräfenroda sehr erfolgreich verlaufen. Zahlreiche Wettkämpfe der Sommersportdisziplinen Skiroller und Crosslauf ergänzten an vielen Wochenenden den regulären Trainingsplan.

Zum Auftakt starteten sechs Sportler beim regionalen Sandhasenlauf in Martinroda und konnten vier Platzierungen beim Lauf rund um den Veronikaberg erringen. Für die älteren Kinder stand Skirollertraining in Oberhof in Vorbereitung auf den drei Wochen später anstehenden Skiroller-Wettkampf auf dem Trainingsplan.

Zum September-Beginn ging es zum Wettkampf nach Kleinschmalkalden. Im Zick-Zack-Kurs über die Wiese und die steilen angrenzenden Hänge hinauf und hinab führte die für die Zuschauer gut einsehbare Strecke. Geehrt wurden die Kinder bei der Siegerehrung mit Glocken statt Medaillen. Fröhlich läuteten die zwei Glocken von Ole Konrad auf der Rückfahrt. Willy Kirst (U11) und Luisa Kortum (U13) konnten beide über die 2,5-km-Strecke den fünften Platz erreichen. Charlotte Heinemann (U14) verpasste nur knapp das Podium und lief auf Platz vier ins Ziel.

Sonnig, warm – für den Spätsommer fast schon heiß mit knapp 30°C war es zum Crosslauf am 17. September in Masserberg. An der neuen Multifunktionsloipe am Skistadion gingen 27 junge wie alte Sportler vom Verein an den Start und konnten 18 vordere Platzierungen erreichen. Ein wirklich grandioses Ergebnis und ein schöner gemeinsamer Vereinstag im Thüringer Wald.

Am vergangenen Wochenende hieß es dann „Auf die Rollen fertig los!“, um möglichst gute Platzierungen und Laufzeiten zu kämpfen für Punkte in der Rangliste des Thüringer Langlaufcups.

Zunächst begrüßte Oberhof seine Gäste mit kühlen und nasskalten Wetterverhältnissen auf dem Teller. Constantin Drößler (Platz zwei) und Claire Machalett (Platz drei) konnten die Platzierungsränge erreichen. Gleich am nächsten Tag fuhren die Gräfenrodaer nach Bad Lobenstein zum Crosslauf ins Koseltal. Nach der langen Anfahrt erwarteten die Sportler dann sehr schönes Herbstwetter und abwechslungsreiche Laufstrecken durch den Wald.

Im Ergebnis konnten die jungen Vereinssportler gute Ergebnisse erzielen. So konnte sich in der AK Schülerinnen 12 Zoe Kaufmann gegenüber dem Lauf in Kleinschmalkalden stark verbessern und erreichte einen dritten Platz. In ihrer Altersklasse 9 (Schüler) belegten Ole Kortum und Konrad Mahr den ersten und zweiten Platz über die 1000 Meter. Damit konnten beide erneut, wie bereits in Kleinschmalkalden, das Podium belegen. Die Gräfenrodaer Mädchen wie beispielsweise Mia Frühauf und Daria Mahr wurden mit Urkunden für ihre guten Laufleistungen geehrt.

Im Trainerteam qualifizierten sich zudem die bisherigen Übungsleiter Lilly Werner, Holger Mahr und Dominik Krauße weiter. Im September konnten die drei Vereinsmitglieder ihre Trainerprüfung erfolgreich abschließen.

