Goldmedaillen für Nordhäuser Senioren-Turner

Pirna. Bei den Deutschen Meisterschaften ist Nordhausen immer wieder vorn mit dabei

Bei den deutschen Senioren-Meisterschaften im Gerätturnen gingen in Pirna die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der jeweiligen Bundesländer an den Start. Nach dem Einturnen und dem Erklingen der Nationalhymne ging es für die Nordhäuser Seniorinnen und Senioren des TSV los. Helmut Kaufmann (Mitte, AK 85+), zugleich ältester Turner, holte die Goldmedaille. Vereinskamerad Frank Lahn (links, AK 80+) erturnte sich ebenfalls Gold und Horst König (rechts, AK 80+) kam auf Rang 8. Ruth Hagene (in Schwarz, AK70+) verpasste durch einen Patzer am Balken knapp das Podest. Waltraud Müller (70+), als älteste Turnerin des Wettkampfes geehrt, kam auf den 6. Platz. Die Nordhäuser Riege, in Thüringen in ihren Altersklassen nahezu konkurrenzlos, zeigte, dass sie zu Deutschlands besten Altersturnern gehören.