Gonnermann übernimmt beim VfB Artern

Artern. Der 38-jährige Lehrer ist seit seiner Kindheit mit dem Arterner Fußball eng verbunden.

Der Landesklässler VfB Artern hat einen neuen Trainer. Nach dem Weggang von Patrick Krumbholz, der seinen Posten zur Verfügung stellte, übernimmt nun Namensvetter Patrick Gonnermann (Foto) das Amt. Der 38-jährige ist ein Arterner, spielte Fußball nur beim VfB und unterstützt aktuell die Zweite als Spieler, was er trotz der Doppelbelastung als Herausforderung. Aber er ist sich freilich der Aufgabe bewusst, dass dies wohl nur noch bedingt der Fall sein wird. Bis vor einigen Jahren war Patrick Gonnermann Trainer der A-Jugend. Der Trainerposten wird sein erster im Herrenbereich sein, dafür ist er mit der B-Lizenz bestens ausgestattet. Der Lehrer lebt in Leipzig und wird jedes Mal mit dem Zug nach Artern kommen. Doch das ist für ihn kein Problem und kennt er nicht anders.

„Artern ist meine Heimat und hier hängt mein Herz dran. Dieses Amt hat sich in mehreren Gesprächen so ergeben und ich habe mich bereits mit vielen Spielern unterhalten. Ich freue mich auf die kommende Aufgabe. Mir geht es primär darum, das Selbstbewusstsein der Spieler zu stärken, die vorhandenen individuellen und mannschaftlichen Stärken wieder hervorzubringen und Disziplin, Ehrgeiz aber auch Spaß am Fußballspiel in ein ausgewogenes Verhältnis zu setzen. Weiterhin möchte ich gruppen- und mannschaftstaktische Abläufe einstudieren sowie in verschiedenen Spielsituationen Lösungsmöglichkeiten anbieten“, sagte Gonnermann auf Nachfrage.