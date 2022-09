Gothas Neu-Kapitän Robert Werner: „Alle müssen ihren Beitrag leisten“

Gotha. Im Interview der Woche spricht der 23-Jährige über die Vorbereitung und den Start in die neue Spielzeit. Einen Vorteil hat er bereits ausgemacht.

Robert Werner führt die Blue Volleys Gotha als neuer Kapitän auf dem Spielfeld der 2. Volleyball-Bundesliga Süd. Vor dem Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Dachau (Samstag/19 Uhr) in der Ernestiner-Sporthalle sprachen wir mit dem 23-Jährigen über die Wahl und die bevorstehende Saison.

Sie wurden zum neuen Kapitän bestimmt. Wirklich überraschend kam die Wahl nicht, oder?

Grundsätzlich bin ich davon ausgegangen, dass Christoph Aßmann sein Amt weiter ausübt, auch wenn er als Spieler letzte Saison nie einsatzfähig war. Deshalb hatte ich die Funktion übernommen. Christoph hat jetzt aber von sich aus gesagt, dass er sich erst einmal mehr auf sich konzentrieren möchte. Daraufhin kam Trainer Jonas Kronseder auf mich zu und hat gefragt, ob ich das Amt machen möchte.

Nehmen Sie nun noch mehr Aufgaben wahr?

Ich denke, da verändert sich nicht viel. Ich bin im Verein so schon viel mit in die Organisation eingebunden und habe auf dem Feld Verantwortung übernommen. Wichtig ist, dass wir als Team funktionieren. Da gibt es keinen Chef, alle müssen ihren Beitrag leisten, damit wir erfolgreich sind.

Wie ist es um die Integration der neuen Spieler bestellt?

Super. Es herrscht eine tolle Chemie in der Mannschaft, wir haben durch Teambuilding gut zusammengefunden und das Trainingsniveau ist hoch. Hannes Krochmann, der aus Hammelburg kam, bringt richtig viel Qualität mit. Unsere Nachwuchsspieler sind fleißig dabei, die Ausländer haben sich schnell integriert.

Die Testspiele verliefen durchaus erfolgversprechend. Wo steht das Team vor dem Eröffnungsheimspiel gegen Dachau?

Das weiß man leider nie so richtig. Zwei Spiele sind unentschieden ausgegangen, gegen Hammelburg haben wir recht glatt gewonnen. Wir testen jetzt noch einmal gegen Leipzig. Wichtig ist, dass alle fit sind und es jetzt losgeht. Dachau ist der erste Gradmesser. Eine gute Mannschaft, die mit dem Abstieg wohl nichts zu tun haben wird, obwohl sie Aufsteiger sind. Hier gilt es für uns, dass wir das, was wir im Training leisten, am Samstag in die Halle bringen.

Die letzte Saison verlief mitunter etwas turbulent. Was erwarten Sie von dieser Spielzeit?

Vom Trainingsniveau her sind wir besser aufgestellt als letztes Jahr. Im Zuspiel haben wir mit Hannes einen deutlichen Sprung gemacht, dafür muss man sehen, wie wir den Abgang von Yann Böhme (wechselte in die 1. Liga nach Lüneburg/d. Red.) verkraften. Spielerisch schätze ich uns stärker ein, eine Platzierung im oberen Mittelfeld sollte Ziel und Anspruch sein. Aber erstmal wollen wir als Basis die Liga halten. Die 2. Liga ist sehr undurchsichtig. Man weiß nicht so recht, wie sich alle Teams verstärkt haben und wie sich die Mannschaften zusammenfinden.