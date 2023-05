Größtes Nachwuchs-Handballturnier in Nordhausen ist Begeisterung pur

Nordhausen. Ob Leipzig, Halle, Eisenach, Jena - Der Handballnachwuchs traf sich in Nordhausen und begeisterte an allen Ecken und hatte zudem ein absolutes Herzschlagfinale...

Eine rappelvolle Halle, umkämpfte Spiele, beste Stimmung und Handball vom Feinsten. Kurzum – das F-Jugendturnier „S.K.S. Ran an den Ball“ war ein voller Erfolg und hat die Erwartungen noch weit übertroffen. „Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da los war. Die Zuschauer haben auf dem Fußboden gesessen. Die Stimmung war grandios. Ich bin so stolz, Teil davon zu sein. Das war überwältigend. Ein einmaliges Handballturnier, welches sicher allen noch lange in Erinnerung bleiben wird“, sagte Katja Vopel, Nachwuchstrainerin in Nordhausen.

Voller Einsatz: Luca Jünemann (Mitte) und Joshua Rode (rechts) im Kampf um den Ball. Foto: Christoph Keil

Gut 200 Jungen und Mädchen sorgten in der Nordhäuser Ballspielhalle für Handball der Extraklasse. Ob Spieler aus Leipzig, Halle oder Calbe, die Nachbarbundesländer waren gut vertreten. Aber auch aus Jena, Eisenach und Oberdorla kamen Mannschaften. In drei Gruppen wurde gespielt. Die Jahrgänge 2014 und 2015 sowie die Mädchen. Das Turnier des älteren Jahrganges gewann LVB Leipzig vor Halle und Nordhausen. Die Gastgeber konnten dabei drei Spiele gewinnen, womit Katja Vopel zufrieden war. Bei den Mädchen wurden die Gastgeberinnen Vierte, gewannen drei der sechs Spiele und mussten dem HBV Jena, Einheit Worbis und sowie dem Thüringer HC den Vortritt lassen.

Besseres Torverhältnisreicht zum Gesamtsieg

Spannend bis wahrlich zur letzten Sekunde ging es beim jüngeren Jahrgang zu. Nordhausen II und die VSG Oberdorla machten die Turniersieg unter sich aus. Im letzten Spiel, dem direkten Duell, führte die VSG 5:4. Es gab noch einen Penalty (bei den Kleinen gibt es noch keine Strafwürfe) für Nordhausen. Die gesamte Halle schaute auf Otto Patzelt, der aufs Tor zulief und unter den lautstarken Anfeuerungsrufen den Druck standhielt und zum 5:5 traf, was Nordhausen aufgrund des besseren Torverhältnisses reichte für den Gesamtsieg. Dabei sind alle Dämme gebrochen bei den Gastgebern und die Halle stand Kopf. Den HBV Jena hatten die Kleinen unter anderem 9:0 besiegt und im Vereinsduell gab es ein klares 9:1.

Glücklich: Lotta Pflug (links) und Alena Ratajczak aus Nordhausen Foto: Christoph Keil

„Mehr geht fast nicht. Die Halle war bis auf den letzten Platz voll. Die Gastvereine lobten uns so sehr. Allen hat es so gut gefallen und sie kommen gern wieder. Für uns war es wichtig, dass wir das Turnier so abwechslungsreich und hochkarätig wie möglich veranstalten. Das ist uns, wie es die anderen alle sagen, gut gelungen“, so Veit Meier, der die Organisation unter sich hatte und zusammen mit seinem Team nur Lob einheimste. Es war insgesamt eine Produktion des gesamten Vereins, wo jeder seine Aufgabe hatte. Ob es die B-Jugend war, die pfiff oder Frank Ollech am Mikrofon, der durch den Tag führte.

Bei den Siegerehrungen fühlten sich die Kleinen wie die Großen. Der Hauptsponsor S.K.S. führte die durch und war ebenso restlos begeistert von der unendlichen Begeisterung auf und neben dem Parkett sowie draußen vor der Tür, wo sich verschiedene Vereine vorstellten und ihre Sportarten näherbrachten. Dass in Nordhausen erfolgreich Handball gespielt wird, bewies auch die Auswahl in die All-Star-Teams. Bei den Mädchen wurden Lotta Vopel (beste Spielerin) und Lotta Pflug (beste Torhüterin) berufen, bei den Jungen 2014 Raphael Freiberg (bester Spieler) und Mattheo Gräser (bester Torhüter). Otto Patzelt (bester Spieler) und Jonas Wolfram (bester Spieler) waren es beim Jahrgang 2015. Sechs Nominierungen von 22 Spielern sind eine bemerkenswerte Bilanz eines starken Handball-Turniers.