Großartige Auftritte der Apoldaer Ringer

René Seydewitz (in Rot) hatte seinen Gegner eigentlich schon auf der Schulter.

Apolda. KG Apolda/Sömmerda beendet Gruppenphase in der Landesoberliga mit Sieg und Niederlage auf Platz zwei.

Mit einem Sieg und einer Niederlage beendeten die Männer der Kampfgemeinschaft Apolda/Sömmerda ihre Gruppenkämpfe in der Landesoberliga Sachsen-Anhalt. Das 26:8 gegen KAV Mansfelder Land sicherte den zweiten Platz in der Gruppen und die Qualifikation für das Kleine Finale. Die 12:24-Niederlage gegen den AC Germania Artern fiel da nicht mehr so sehr ins Gewicht.

Im Duell gegen das Mansfelder Land starteten die Thüringer mit 0:4, da man bis 57 Kilogramm keinen Kämpfer stellte. Doch was die Herren der Kampfgemeinschaft dann ablieferten, war großartig. Danach punkteten Bastian Koppe und Malte Guthmann. Mit Philipp Parade hatte die Kampfgemeinschaft ein neues Gesicht auf die Ringermatte gestellt. Er gewann ebenso wie Omid Sayadi. Wie schon die letzten Jahre stellte sich Trainer Christopher Marx in den Dienst der Mannschaft, diesmal im Griechisch-Römischen-Stil. Konditionell sichtlich angeschlagen, gewann er dennoch.

Ramsan Sokuev hatte mit Max Bartel einen ebenbürtigen Gegner. Sokuev setzte dann die entscheidenden Akzente, gewann 12:6. Gaststarter Mukhammad Rakhimov der, wie auch Bastian Koppe, vom KSC Motor Jena kommt, bekam die Punkte kampflos zugesprochen.

„Im Kampf gegen Germania Artern war klar, dass wir das Resultat der Vorwoche verbessern wollten“, sagt Trainer Christopher Marx. Im Limit bis 57 kg gingen die Punkte kampflos nach Artern. Bis 130 kg kam Michel Braun zum Einsatz. Seinem elf Kilogramm schwereren Gegner hatte er an diesem Tag wenig gegen zusetzen, er verlor.. Malte Guthmann revanchierte sich, beherrschte Tim Salzmann nach Belieben und holte vier Punkte.

Nach seinem guten Einstand traf Philipp Parade auf den polnischen Berufssportler Michal Pietrzak. Der Pole wusste seine Erfahrung anzuwenden, so dass Parade in Runde eins unterlag. Erneut war es Omid Sayadi, der gegen den „unbequemen“ André Günther ran musste, aber souverän gewann. Sascha Halm rutschte ins Limit bis 86 kg, musst sich nach starkem Brückenkampf geschlagen geben.

Ramsan Sokuev bekam die Punkte kampflos zugesprochen so dass, die KG noch einmal auf 12:16 Punkten dran war. Muhammad Rakhimov verlor in Runde zwei durch technische Überlegenheit.

Im letzten Kampf kam René Seydewitz zum Einsatz. Nach nur zehn Sekunden legte er seinen Konkurrenten mit Kopfhüftwurf auf die Schultern. Die Kampfrichter zögerten 30 Sekunden, gönnten dem Thüringer den Sieg nicht. So windete sich Marcus Winter aus dieser brenzligen Situation und legte Seydewitz auf die Schultern. Man war nah dran, dem Favoriten aus Artern ein Bein stellen.