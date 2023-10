Hallenkicker von Blumenstadt United holen dritten Sieg

Erfurt. Die Erfurter setzen ihren makellosen Start in der Futsal-Regionalliga fort. Nun wartet das Spitzenspiel.

Am Tag der Deutschen Einheit konnten die Hallenfußballer von Blumenstadt United mit einem deutlichen 9:1-Sieg über Croatia Berlin ihre Spitzenposition in der Futsal-Regionalliga Nordost festigen. Durch Tore von Abushrmet, Yousha und El Hajj zogen die Erfurter früh auf 3:0 davon. Anschließend stellten die Gäste bereits Mitte der ersten Hälfte auf Flying Goalkeeper um, also mit dem Torwart als fünftem Feldspieler in der gegnerischen Hälfte. Damit konnten die Berliner das Spiel ausgeglichener gestalten, fingen sich aber noch vor der Halbzeit das vierte Gegentor durch Noah Le ein. Zu Beginn der zweiten Hälfte verkürzten die Gäste und hatten Chancen auf ein weiteres Tor. Doch mit zwei Kontern ins leere Gästetor zum 6:1 entschieden die Erfurter das Spiel endgültig.

Nächste Woche Samstag (15 Uhr, Sporthalle Gropius-Schule) empfangen sie den Dritten CFC Hertha 06 aus Berlin zum Spitzenspiel.