„Haltet euch fest, Eishockey ist gestorben“ – Erfurter Legenden blicken zurück und nach vorn

Erfurt. Wie die Puckjagd in Erfurt trotz vieler Hindernisse Jahrzehnte überlebt hat und die „Überlebenskünstler“ von einst immer noch gern aufs Eis zurückkehren.

Das Foto muss sein. An keinem anderen Ort als auf dem Eis. Was einst ihr Revier gewesen ist, zieht die rund 30 Männer im fortgeschrittenen Alter am Samstagabend vor einer Woche an. Hinter den jungen Dachsen der U 20 hätten sie locker eine Ü 70 stellen können. Naja, jedenfalls zwei Reihen, witzeln sie.

Rainer Mund wäre erste Wahl dafür gewesen. Auf Kufen zu laufen, ist für ihn auch heute kein Problem. Bis vor ein paar Jahren kletterte der Dresdner aktiv. Ab und an zieht er selbst mit Ende siebzig die Schlittschuhe an, um Eishockeyspiele der Dresdner Altherren zu leiten. Gelernt ist gelernt.

Das können die Haudegen um ihn herum ebenso von sich sagen. „Aber man muss vernünftig sein“, findet Werner „Martha“ Belitz. Das Juniorenspiel der Young Dragons gegen Frankfurt begeistert den 83-Jährigen und seine Oldie-Runde. Die „Strafbank“ nebenan ist auch ein schöner Platz. Nicht nur, um Hirsch und Wildschwein zu genießen. Sondern auch, um genüsslich in alten Tagen zu schwelgen.

Drei Jahre ist es her, dass Erfurts Eishockey-„Urväter“ zum letztmals an gleicher Stelle zusammengekommen sind. Zu erzählen gibt es auch diesmal unendlich viel. Davon etwa, wie Ende der Fünfzigerjahre im neuen Erfurter Kunsteisstadion Eishockey aufzuleben beginnt. Wie sie in den Sechzigern von den Umkleiden im Keller der Stadion-Holztribüne in Badelatschen aufs Eisfeld stiefeln und in die eiskalten Schlittschuhe steigen. Wie internationale Klasse beim Vergleich mit Spartak Moskau Tausende anzieht. Und wie Ende der Siebziger nebenan eine Eishalle entsteht. Eigentlich für Eiskunstlauf errichtet, wird sie zum Überlebensanker für die Puckjäger.

Funktionierende Nachwuchsarbeit trotz Eishallen-Trauerspiels

Wann die oft abfällig bezeichnete „Kartoffelhalle“ gebaut worden ist, lässt sich wegen fehlender Unterlagen kaum exakt nachzeichnen. Aber rund 40 Jahre hat die Halle auf dem „Dach“ – und sich unwesentlich verändert. „Es ist ein Trauerspiel“, finden die Oldies um Belitz angesichts der unentwegt versprochenen, aber stets geplatzten Modernisierung. Die Eishockey-Jugend brauche doch eine Zukunft.

Dass es überhaupt eine breite Nachwuchs-Abteilung beim EHC gibt, geht auch auf den Enthusiasmus zurück, mit dem die Belitz, Wolfgang Rommeiß, Klaus Peter Mägdefrau, Reinhard Karger und Co. Eishockey einst über Jahrzehnte hinweg am Leben erhalten haben. „Den Satz werde ich nie vergessen“, erzählt Belitz von dem Telefonat im September 1970. Er ist Anfang Dreißig und nicht nur Spieler, sondern auch Trainer und mit 40 Kindern in Halle im Trainingslager, als der damalige Männer-Coach Harald Funk sagt: „Haltet euch fest, Eishockey ist gestorben.“

Der Pucksport in Erfurt ist gerade dabei, ein Magnet zu werden, als die DDR-Führung beschließt, dessen Förderung über Nacht auf Eis zu legen. Nur zwei Stützpunkte bleiben. Die Dynamos von Berlin und Weißwasser spielen in der kleinsten Liga der Welt. Weißwasser wird – zunächst mit den Erfurtern Knut-Michael Meisel und Reinhard Karger – nach 15 Titeln zuvor noch acht Mal Meister. Der Weg der Erfurter führt wie der von anderen Oberliga-Teams aufs Abstellgleis.

„Eishockeyspieler sind anders“, sagt Rainer Mund beim Treffen

Statt Liga-Betrieb heißt es bedeutungslos Bestenermittlung für die beim Optima-Werk angestellten früheren Turbine-Haudegen. Mitunter trainieren sie nachts auf der fürs Eisschnelllaufen Anfang der Achtziger geschaffenen Bahn, weil sie sonst keine Eiszeiten kriegen. Dennoch halten sie durch.

Rainer Mund ist nicht mehr dabei. „Ich habe keine Wohnung bekommen“, erzählt er. Er stammt aus Oberhof, wo 1924 einmal die deutsche Eishockey-Meisterschaft ausgetragen worden ist. Der Weg führt ihn nach Erfurt und nach dem Wegfall der Toderklärung nach Dresden. Dort wird er Jahre später zu einem der erfolgreichsten Eisschnelllauf-Trainer.

„Über das Eisschnelllaufen haben wir uns früher noch lustig gemacht“, erinnert sich Werner Belitz an seine Schulzeit in Crimmitschau. „Wer nicht richtig Eishockey spielen konnte, ist zum Eisschnelllaufen gegangen“, heißt es damals.

Er kann darüber lachen. Auch er trainiert in der Folge Jungen und Mädchen auf den langen Kufen. Die hat er selbst im früheren Trainingszentrum in Sachsen besorgt. Manch andere wechseln ebenso vom Eishockey-Feld auf das Oval, ohne die Puckjagd ganz aufzugeben.

Fast im „Rentenalter“ stehen sie bis in die Nachwende noch auf Kufen, mit zerfledderten Handschuhen, aber dem Puck im Herzen. „Eishockeyspieler sind ein bisschen anders“, meint Rainer Mund. Er ist an dem Tag 78 geworden. Ein Grund mehr, mit dem Gefährten von einst auf dem Eis zu stehen. Selbst für nur einen Moment.