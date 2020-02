Arnstadt. 44. Hochsprung mit Musik in Arnstadt bestätigt seinen Ruf als beliebte Talentschau

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hoch hinaus auch weiterhin mit viel Musik

Zum 44. Mal fand am letzten Wochenende in der Jahnsporthalle der Hochsprung mit Musik in Arnstadt statt. Auch wenn diese einstige Kultveranstaltung von Hubertus Triebel mittlerweile nur noch ein reiner Nachwuchswettkampf ist, hat er nichts von seiner Stimmung eingebüßt. Heiße Beats sollen die Sportler auch weiter traditionell zu Höchstleistungen antreiben.

Bei sieben der 58 Starter aus Thüringen und Sachsen-Anhalt führte dies immerhin auch zu neuen persönlichen Bestleistungen, so auch bei Vincent Schwabe (M10, 1,25 m) vom gastgebenden Förderverein Hochsprung mit Musik. Beachtlich: Mia Denke (LG Bad Blankenburg, W11) verbesserte mit ihren 1,32 Meter den schon sagenhafte 21 Jahre alten Hallenrekord ihres Jahrganges um zwei Zentimeter. Die spannendste Auseinandersetzung gab es jedoch in der männlichen Wertung der Altersklasse U18, die schließlich der Suhler Finn Friedrich mit 1,85 Meter vor Cedric Spieß (Erfurter LAC, 1,80 Meter) und Oscar Trebeß (Förderverein Hochsprung mit Musik Arnstadt, 1,75 Meter) gewann. Der Ilmenauer Daniel Laqua übersprang bei den Männer 1,90 Meter, Daniel Leukert (beide Hochsprung mit Musik) in der U20 1,75 Meter. Greta König (W15, 1,45 m) und Sönke Tiews (M11, 1,25 m) sorgten als Zweite für zwei weitere Podestplätze der Arnstädter Gastgeber. Manja Schumann (W13, 1,30 m) und Laura Müller (U18, 1,35 m) vom LSV wurden Dritte und Vierte.