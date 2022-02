Ice-Rebells Waltershausen schenken 3:0-Führung her

Waltershausen. Ein rasantes Duell gegen den Ersten Hurricanes Erfurt verlieren sie 4:6. Ein Talent erzielt sein erstes Tor.

Am Samstagabend war es endlich wieder soweit, in der Eishalle am Gleisdreieck in Waltershausen waren wieder Zuschauer zugelassen. Und die ließen sich nicht dreimal bitten. Stattliche 160 Westthüringer Eishockeyfans fanden den Weg in die Eishalle und erlebten einen tollen Eishockey-Abend mit Spannung bis zur Schlusssirene – leider mit dem schlechteren Ausgang für die Ice-Rebells, die eine zwischenzeitliche 3:0-Führung noch herschenkten und gegen die immer stärker werdenden Gäste aus Erfurt einbrachen.

Im ersten Drittel gab es einen ausgeglichenen Schlagabtausch beider Teams, bei dem Waltershausen knapp die Nase vorn hatte. In der 13. Spielminute konnte Christoph Grünewald den Gästekeeper Heiko Biering bezwingen, so gingen beide Teams in die Drittelpause. Chancen gab es auf beiden Seiten, die Torhüter blieben aber meist die Sieger.

Riesenstimmung in der Waltershäuser Eishalle

Das zweite Drittel erlebte dann einen Paukenschlag, wie ihn nur der Eishockeysport zu bieten hat. In der 26. Spielminute brachte Maurice Klose die Ice-Rebells mit 2:0 in Führung. In seinem dritten Männerspiel für die Rebellen erzielte er sein erstes Tor. Es ist im Eishockey so üblich, dass man dafür den Spielpuck erhält, Hauptschiedsrichter Dirk Stoß brachte ihn sofort zum Torschützen. Nur zehn (!) Sekunden später war der Puck schon wieder im Tor der Erfurter, Florian Hofmann gewann das Bully, stürmte nach vorn und traf ins Glück. In dieser 26. Spielminute war eine Riesenstimmung in der Waltershäuser Eishalle – vom Feinsten, was die Fans da abgezogen haben.

Doppelschlag in 24 Sekunden bringt Gäste zurück ins Spiel

Dem BSG-Teambetreuer Jan Hähnlein gefiel das natürlich gar nicht, und es wurden Erinnerungen an das Hinspiel wach, als Waltershausen beim 6:2 in Erfurt die Punkte entführte. Er nahm eine Auszeit und sorgte für Ruhe in seinem Team. Erfurt übernahm nun zusehends das Spielgeschehen, scheiterte aber an der Waltershäuser Abwehr oder am Keeper Chris Hollenbach. In Überzahl verkürzte Timm Hünniger in der 38. Minute auf 3:1.

Das dritte Drittel begann auch mit einem Doppelschlag. Innerhalb von 24 Sekunden glichen die Hurricans zum 3:3 aus. Nun sahen die Zuschauer ein Spiel, das in beide Seiten kippen konnte. Letztendlich muss man anerkennen, dass die Erfurter Spieler Timm Hünniger und Benjamin Quieß den Unterschied ausmachten. Quieß führte mit gutem Auge Regie, Hünniger war nun nur noch selten zu halten. Im Spielverlauf verkürzte Waltershausen durch Christoph Grünewald noch einmal auf 4:5. Allerdings bereitete erneut Quieß den letzten Treffer des Abends vor, den dann Nix erzielte. Die Rebellen bleiben Dritter.