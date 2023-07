Ina Ritter aus Bad Frankenhausen im „DFB-Club der 100“ aufgenommen

Bad Frankenhausen. Die Bad Frankenhäuserin vom SV Blau-Weiß ist erst die Dritte aus dem Kreisfußballausschuss Nordthüringen, die diese Auszeichnung erhält.

Mit ein fast wörtlichen Ritterschlag wurde Ina Ritter eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie wurde nun in den „DFB Club der 100“ aufgenommen für ihre unermüdliche Tätigkeit beim SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Sie ist erst die dritte nach Hilmar Langbein und Manfred Knauft, die seit Bestehen des Kreisfußballausschusses Nordthüringen in diesen Club aufgenommen wird.

Bei den Ritters war es (fast) so, wie es im Lied „Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter…“ der Fall ist: Ina Ritter ging mit zum Sportplatz, wenn ihr Achim spielte. Der war allerdings kein Torhüter. Dass er, der spätere Ehemann, Präsident des SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen wurde, war vielleicht damals noch nicht abzusehen. Denn nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wurde Achim Ritter A-Junioren-Trainer und später Vorstandsmitglied. „Da war ich auch nicht viel zuhause und so hat sich meine Frau, die nach wie vor am Fußball interessiert war, Aufgaben im Verein gesucht. Sonst hätten wir uns noch weniger gesehen“, erklärt ihr Mann.

Auch die Tochter wurde mit dem „Virus Fußball“ infiziert und war später als Betreuerin tätig. Aber dann sorgte ein Unfall für eine Unterbrechung. Ina Ritter half beim SV Blau-Weiß und in kurzer Zeit war sie unentbehrlich. „Ja, wenn man jemandem dem kleinen Finger reicht“, sagt sie schmunzelnd. Denn sie ist gern ehrenamtlich tätig. Vieles dreht sich dabei um die 1. Mannschaft, die in der gerade beendeten Saison Zweiter in der Landesklasse wurde. Da kocht sie Essen, backt Kuchen oder sorgt dafür, dass auch die Auswärtsfahrten versorgungsmäßig abgesichert sind und die Mannschaft alles, was sie benötigt, im Bus hat. Und wenn es darum geht, das Gebäude sauber zu halten oder wenn ein Sanitäter gebraucht wird, ist Ina Ritter zur Stelle.

Gern nimmt man auch ihre Dienste in Anspruch, wenn mal rasch ein Arzttermin benötigt wird. Das ist für das neue Mitglied im „DFB-Club der 100“ kein Hexenwerk, denn die gelernte Finanzbuchhalterin und Wirtschaftskauffrau arbeitet seit 30 Jahren im Krankenhaus Bad Frankenhausen in der Patientenaufnahme. Obwohl sie seit drei Jahren im Schichtdienst tätig ist, machte sie am Ehrenamt im Verein keine Abstriche.

Für Ina Ritter selbst ist das alles kein „großes Ding“. Sie sagt: „Eigentlich sollte jeder, der in einem Verein ehrenamtlich tätig ist, eine solche Auszeichnung erhalten.“ Sie fühlt sich sichtlich wohl beim SV Blau-Weiß. Hier kennt jeder jeden, alle verhalten sich wie eine große Familie, nennt sie wichtige Wohlfühleffekte.