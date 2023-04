Isserodaer Judoka überzeugen bei Turnier

Isseroda. In Ruhla zeigen die Schützlinge von Andrea Rongen, was sie seit dem letzten Wettkampf gelernt haben.

Der Isserodaer Sportverein ist in der Region vor allem durch seine Fußballmannschaften bekannt, hat doch aber noch einige andere Sparten zu bieten. So etwa die kleine Judo-Abteilung, der mittlerweile vor allem zahlreiche Kinder und Jugendliche angehören.

Vor allem dank der engagierten Trainerin Andrea Rongen sind die Mädchen und Jungs in der Lage, bei Turnieren mit der Thüringer Konkurrenz mitzuhalten und sogar die ein oder andere Gewichtsklasse mitzubestimmen. So geschehen kürzlich bei der Veranstaltung in Ruhla, wo der Verein mit zwölf Athletinnen und Athleten am Start war und sich am Ende sogar den größten Pokal sichern. Den gab es für Platz eins in der Punktebewertung der Vereine.

Für einige Jungs und Mädchen war es nach der Wettkampf-Premiere im Januar beim Turnier in Saalfeld erst die zweite große Veranstaltung und im Verlauf der letzten Wochen und Monate konnten sie in Ruhla unter Beweis stellen, was man im Training bereits gelernt und auch verbessert hatte.

Erste Plätze: Emma Günther (U15), Fabian Wycisloc, Lisa Günther (beide U13), Felix Schoeller (U11), Nele und Julius Günther (beide U9). Zweite Plätze: Marlena Donat (U9) und noch einmal Nele Günther. Dritte Plätze: Ida Kästner, Helena Pecher (beide U11), Vincent Seeling, Theo Philipp (beide U13), Eve Dennstädt (U15).