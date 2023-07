Jubiläum beim SV 1883 Schwarza: „Stubenhocken keine Alternative“

Rudolstadt. Der größte Sportverein des Landkreises wird am 7. Juli dieses Jahres 140 Jahre alt.

Ende dieser Woche wird der SV 1883 Schwarza offiziell 140 Jahre alt. Für die Mitglieder des größten Sportvereins im Landkreis war das natürlich ein Grund, im Schwarzaer Gemeindetal dieses kleine Jubiläum zu feiern. Denn bereits bei der jüngsten Mitgliederversammlung im März zeigte sich, dass der Verein gut aus der Pandemiezeit gekommen ist. „Wir sind uns bewusst, wie wichtig Sportvereine sind und welche Bedeutung sie für das gesellschaftliche Leben haben“, sagt Maik Kowalleck, der in Vertretung des Landrates an der Veranstaltung teilnahm. „Und ich weiß, dass es gerade in den letzten Jahren kein einfaches Agieren war“, sparte der CDU-Politiker nicht mit Lob in Richtung der sportlichen Verantwortungsträger.

Besonders lobte er die gute Verbindung zwischen Jung und alt beim SV 1883 Schwarza, der aktuell wieder mehr als 1800 Mitglieder zählt. Dabei sei es ihm als Kommunalpolitiker klar, dass diese wichtige ehrenamtliche Arbeit ohne Sportstätten nicht funktioniert. Und das Sporttreiben alternativlos für den Großteil der Gesellschaft ist: „Stubenhocker zu sein ist keine Alternative“, sagt das Landtagsmitglied, das betonte, dass man im Landtag fraktionsübergreifend wisse, wie wichtig der Sport für die Gesellschaft ist. In kurzen Grußworten gratulierten dem Verein zudem die Stadt Rudolstadt und der Landessportbund, die dem Jubilar statt Blumen ein kleines finanzielles Geburtstagsgeschenk überbrachten.



Dankesurkunde des SV 1883 Schwarza: Valeriia Korzhan (Judo). Ehrennadel des Vereins in Bronze: Angela Clement (Badminton), Kathi Carl (Basketball), Nils Paschold (Para-Leichtathletik), Kevin Maurer (Judo) und Johanna Köhler (Schwimmen). Ehrennadel des Vereins in Silber: Stephan Korn (Kegeln), Winfried Müller und Ulrich Martin (beide Segeln), Tatjana Menjailow (Rhythmische Sportgymnastik). Ehrennadel des Vereins in Gold: Marko Scherf (Gewichtheben). Ehrenplakette des Kreissportbundes „Saale/Schwarza“: Jenny Seidel (Schwimmen). Ehrennadel des Landessportbundes Thüringen: David Keller (Judo). Gutsmuts-Ehrenplakette in Silber des Landessportbundes Thüringen: Karl-Heinz Barth (Turnen), Andreas Granowski (Fußball), Hanni Meuser (Reha). Christian-Gotthilf-Salzmann-Plakette in Bronze: Katharina Matiss Rhythmische Sportgymnastik). Christian-Gotthilf-Salzmann-Plakette in Silber: Helga Grimm, Helga Kämmer und Ilse Räthe (alle Gymnastik), Simone Stein (Kindersport) und Diana Hünger (Rhythmische Sportgymnastik). Christian-Gotthilf-Salzmann-Plakette in Gold: Sabine Möller (Rhythmische Sportgymnastik), Andre Huster (Gerätturnen), Hans-Joachim Schumann (Kinderturnen und Gymnastik) sowie Consuela und Thomas Barth (Gerätturnen).