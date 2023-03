Jüngste des ESV Lok Erfurt machen den Ältesten ein tolles Geschenk

Ilmenau. Jüngste Turnerinnen des ESV Lok Erfurt glänzen bei den Mittelthüringer Turngau-Meisterschaften sowohl in der Mannschaft als auch im Einzel. Das freut ein Geburtstags-Paar ganz besonders.

Nachdem die etwas älteren Turnmädchen des ESV Lok Erfurt zum Auftakt der Landesliga überzeugt hatten, waren nun die „Kleinen“ von acht bis elf Jahren gefordert. Bei den in Ilmenau ausgetragenen Mittelthüringer Turngau-Meisterschaften bestimmten sie das Geschehen. „Unsere Mädchen haben wirklich fleißig trainiert, aber wir wussten nicht, wie wir im Vergleich mit den anderen Mannschaften dastehen werden“, so Trainerin Diana Schröder noch im Vorfeld.

Umso glücklicher waren alle, dass die Lok-Mannschaft der Altersklasse 10/11 (Charlotte Linow, Marlene Richter, Alma Pätz, Sophia Tralls und Melia Jeske) souverän gewann. Die Lok-Turnerinnen der Altersklasse 8/9 mit Elaria Sturz, Heidi Jeske, Emma Fritzsche und Ylvie Oswald landeten auf einem tollen zweiten Platz. Nur zu viert statt zu fünft hatten sie es besonders schwer, weil sie keinen Streichwert hatten. Damit haben sich beide Lok-Teams für die Thüringer Mannschaftsmeisterschaften qualifiziert.

„Ein großes Bravo auch an unsere Einsteiger“, freute sich Loks Turn-Abteilungsleiterin Sandra Jahn über Isabell Kürsten, Erona Zera, Hannah Mittelsdorf, Mathilda Großmann und Juliette Weichel, die erst seit ganz kurzer Zeit turnen und in ihrer Wertung mit etwas leichteren Übungen ebenfalls siegten. In den Einzelwertungen überzeugte vor allem Charlotte Linow mit ihrer herausragenden Übung am Stufenbarren und einem verdienten ersten Platz in der Gesamtwertung vor Marlene Richter.

Und dann waren da noch Klaus und Marita Schröder. „Die tollen Erfolge unserer jüngsten Turnerinnen im Verein waren mein schönstes Geschenk“, bekannte Klaus Schröder, der am Wettkampftag Geburtstag hatte und mit seiner Frau Marita nächsten Tag (ihrem Geburtstag) gebührend feierte.