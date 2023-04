Junge Frau aus dem Unstrut-Hainich-Kreis wird Landesmeisterin im Halbmarathon

Apolda/Berlin. Gelungene Premiere: Wie sich eine junge Frau aus Oberdorla Thüringens Landesmeistertitel im Lauf über 21,1 Kilometer sichert.

Emily Ronshausen aus Oberdorla (SV 1899 Mühlhausen) sicherte sich beim Moorentallauf in Apolda ihren zweiten Landesmeistertitel. Hatte sie im Herbst gemeinsam mit Emma Herwig und Carolin Alberti den Mannschaftstitel im Crosslauf gewonnen, so siegte sie nun im Halbmarathon in der Altersklasse der unter 20-Jährigen im Halbmarathon. Auf profilierter Strecke gewann die 18-Jährige über die 21,1 Kilometer in 1:54:19,8 Stunden. Es war ihr erster Halbmarathon überhaupt.

Noch schneller als „Emi“ war auf einer extrem flachen Strecke von Berlin ihre Trainingskollegin Carolin Alberti. In guten 1:47:36 Stunden wurde sie Dritte der Altersklasse der unter 20-Jährigen. Insgesamt waren in Berlin 36.000 Läufer am Start.