Kartfahren für Rollstuhlfahrer in Erfurt

Erfurt. Lauf der E-Kart-Slalom-Trophy, vom MSC Kyffhäuser-Clingen und dem ADAC Hessen-Thüringen nach Erfurt geholt, macht es möglich.

Ihr Kind sitzt im Rollstuhl und Sie denken, es ist unmöglich, dass es einmal selbstständig Kartfahren kann? Es ist möglich!

Am 20. August richten der ADAC Hessen-Thüringen und der MSC Kyffhäuser-Clingen gemeinsam einen regionalen Meisterschaftslauf auf dem Messegelände in Erfurt im Rahmen der inklusiven E-Kart-Slalom-Trophy aus, die dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt durchgeführt wird. Der Verein aus Greußen engagiert sich seit über zehn Jahren im Kartslalom-Sport und nimmt an diversen Meisterschaften teil. Vom Gedanken des inklusiven Motorsports begeistert, hat er nun gemeinsam mit dem ADAC Hessen-Thüringen einen Lauf nach Erfurt geholt.

Teilnahmeberechtigt sind interessierte Fahrerinnen und Fahrer zwischen 8 und 27 Jahren. Um sowohl Neulingen als auch Fortgeschrittenen faire Wettbewerbschancen zu ermöglichen, wird eine Klasseneinteilung nach Alter und Erfahrung im Kartslalom vorgenommen.

Anmeldung und Infos unter: www.unitedindreams.de/idksm-2023