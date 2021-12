Kira Wittig aus Oldisleben hat Großes vor im Triathlon

Oldisleben. Die zehnjährige Kira Wittig aus Oldisleben ist nicht nur im Laufen spitze. Die Sportschule in Halle ist ihr Ziel. Aber da gibt es aktuell etwas, was sie sehr stört und sie bei Wettkämpfen und Training hemmt

Ihr halbes Leben ist sie nun schon damit beschäftigt, Sport zu treiben. Wohlbemerkt, sie ist erst zehn Jahre alt. Also steht sie eigentlich noch in den Startlöchern. Aber Kira Wittig aus Oldisleben hat in diesem Jahr fast alles gewonnen, was sie angefasst hat. Bleibt sie dran, haben ihr schon einige Leute, die etwas von Leichtathletik und Triathlon verstehen, attestiert, dass sie einmal eine ganz Große werden könnte. Dafür muss sie in geraumer Zeit den nächsten Schritt gehen.

Trainingspensum um einiges erhöhen

Mit diesem beschäftigen sich ihre Eltern Nancy und Uwe Wittig bereits. Ein Schritt, der ihnen nicht leicht fallen wird. Denn perspektivisch wird Kira auf die Sportschule in Halle/Saale wechseln und dort zunächst im Schwimmbereich und dann auch im Laufen und Radfahren ihr Trainingspensum um einiges erhöhen. „Ich laufe am liebsten, das macht mir am meisten Spaß“, sagt Kira verlegen und schaut immer wieder zu ihrer Mutter, die sie trainiert und stets bei Wettkämpfen an ihrer Seite ist. „Für mich ist der Schritt wahrscheinlich viel schwerer als für Kira. Aber so ist das eben im Leben. Da muss man auch loslassen können“, sagt Nancy Wittig, die jetzt schon ein mulmiges Gefühl hat, wenn sie daran denkt, dass ihre Tochter in knapp zwei Jahren wohl im Internat in Halle wohnen wird.

Trainingsbedingungen in Halle sind einfach top

„Ich freue mich drauf. Das wird doch cool“, sagt Kira, die damit ihrer großen Schwester Finia dann nachreist. Denn auch sie geht nach Halle, will dort ihre Ausbildung als Physiotherapeutin machen und beim SV Halle weiterhin trainieren, um sich dahingehend stetig zu verbessern. Auch Finia ist Sportlerin durch und durch, hat aber noch immer mit den Auswirkungen einer Coronaerkrankung zu kämpfen und musste ihren Trainingsplan in diesem Jahr gehörig umstellen.

Die Familie Wittig, die ohnehin sportverrückt ist, wird ab kommenden Jahr unter dem SV Halle bei Wettbewerben an den Start gehen. „Die Gegebenheiten und die Trainingsbedingungen sind einfach top dort. Da trainierst du schon mit deutschen Meistern, Olympiasiegern oder Weltmeistern zusammen. Das ist ein ganz anderes Flair und kann einen schon sehr beflügeln“, sagt Nancy Wittig, die zusammen mit ihren Kindern einmal pro Woche in Halle ist. Kira, die das Schwimmtraining beim SV Eisleben/Sangerhausen absolviert, will dort auch gern weiterhin trainieren. Die territoriale Nähe sind ein wichtiger Aspekt für das Nachwuchstalent, dass trotz ihrer starken Leistungen immer wieder dranbleiben muss, um sich zu verbessern.

Im vergangenen Jahr zwölf Zentimeter gewachsen

Zweimal pro Woche wird geschwommen, dann noch Laufen, Stabi-Übungen, Radfahren und und und. „Unser Trainer, der auch Landes- und Kadertrainer ist, hat schon gesagt, dass wir etwas zu viel machen. Vor allem die Wettkämpfe. Aber noch ist alles im Rahmen und die Kinder haben Spaß. Das ist das Wichtigste, worauf wir sehr achten. Denn wenn es keinen Spaß mehr macht, macht es keinen Sinn“, so Nancy Wittig.

Seit einigen Monaten hat Kira aber ein ganz anderes Problem – Seitenstechen. Das hindert sie sehr, wodurch sie beispielsweise beim Gisa Duathlon in Halle die Hälfte der Laufstrecke gehen musste. Aber dennoch wurde sie dort noch Dritte. Auch beim Thiersee-Triathlon in Österreich kam der unangenehme Schmerz. Die Besuche beim Arzt, Osteopathen oder Heilpraktiker brachten nicht die nötige Erkenntnis und so hofft sie, dass es sich im Frühjahr verflüchtigt. Im vergangenen Jahr ist Kira gute zwölf Zentimeter gewachsen. Da kann der Körper schon mal verrückt spielen.

Normen für Sportschule mit links gemacht

Dass sie in den Landeskader aufgenommen wurde und in Sachsen-Anhalt nun gezielter trainiert und für die Sportschule prädestiniert ist, war für die Zehnjährige kein sonderliches Problem. Die Normen dafür hat sie mit links gemacht. 200 m Schwimmen in 3:55 min (Norm ist 4:10), 25 m Schwimmen in 19,8 Sekunden (Norm ist 24), Sprint 60 m in 8,9 Sek. (Norm ist 11,3) und 1000 m in 3:39 Min. (Norm ist 4:30).

Mutter Nancy macht nun ihren Trainerschein Leistungssport Triathlon, für ihre Töchter. Aktuell gibt es keine Wettkämpfe, das Jahr neigt sich dem Ende und Corona tut sein Übriges, was die Wittigs aber nicht davon abhält, Sport zu treiben.

„Wir haben Skilanglauf gerade für uns entdeckt“, schmunzelt Nancy und alle können es kaum erwarten, wieder nach Oberhof zu fahren.