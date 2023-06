Kira Wittig aus Oldisleben verliert in Jena kurz den Überblick und liefert dennoch ab

Endlich: In der Wechselzone vom Schwimmen zum Rad verlor Kira Wittig beim Triathlon in Jena etwas den Überblick.

Oldisleben/Jena. Die erst 12-jährige Kira Wittig aus Oldisleben wird nachdem sie ihr Fahrrad in der Wechselzone beim Jenaer Paradiestriathlon sucht starke Dritte

Wieder einmal erfolgreich war Kira Wittig bei einem Ausdauerwettkampf dabei. Das Oldislebener Nachwuchstalent, das für den SV Halle Triathlon an den Start geht, konnte sich beim Paradiestriathlon in Jena durchsetzen und wurde in der Endabrechnung bei den Schülern A starke Dritte. Nicht mal zwei Minuten trennen sie vom Titel. Aber Kiras Leistung ist dennoch noch höher einzuschätzen, da sie Jahrgang 2011 ist und die beiden Erstplatzierten 2010 und damit ein Jahr älter. In diesem Alter auch weiterhin ein Argument, was man beachten sollte.

Die gesamte Familie Wittig war bereits gleich am frühen Morgen angereist, um die Starts der Triathlon Jugend beim DTU Cup verfolgen zu können. „Es war sehr spannend zu sehen, welche Leistungen die Athleten der Jugend B bis Junioren im Doppel Super Sprint abrufen mussten“, so Mutter Nancy Wittig.

Dann nach dem Mittag ging es für Kira mit 400 m Schwimmen los - im Schleichersee bei 20 Grad Wassertemperatur. Diesmal wurden mehrere Altersklassen zusammengelegt. Somit mussten Schüler A und Jugend B mit 60 Athleten den Wettkampf antreten. Eine Minute später fiel auch der Startschuss für die Erwachsenen Einsteiger. Alle absolvierten nun gleichzeitig die 400 m Schwimmen, 10 km Rad und 2,5 km Laufen, was ein wenig unübersichtlich für die Teilnehmer war.

Kira kam nach dem Schwimmen im vorderen Feld ( 8. Schüler A) ans Ufer und überholte noch einige auf dem Weg zur Wechselzone. Aber im Wechselgarten verlor sie den Überblick und suchte diesmal etwas länger ihr Rad, weshalb sie knapp eineinhalb Minuten für den Wechsel brauchte. Somit verschenkte sie etwa 45 Sekunden, die ihr in der Endabrechnung gefehlt haben.

Auf dem Fahrrad versuchte sie freilich Zeit gut zu machen, überholte einige Athleten und kam als Erste der zweiten Radgruppe zurück zum Wechselgarten, was die viertschnellste Radzeit insgesamt war. Dann ging es zum Laufen. Beim Laufen war sie wieder schnell unterwegs mit der drittbesten Laufzeit überhaupt. Lediglich zwei Jungs waren schneller.

„Sie war überglücklich als Dritte sowie mit Gesamtrang 6 in der Gesamtwertung von 43 Teilnehmern der Schüler A einen Podestplatz erkämpft zu haben. Vielen Dank an die tolle Veranstaltung und Siegerehrung. Es war wieder ein schöner Wettkampftag für alle und ein toller Austausch mit anderen Triathlonvereinen“, so Nancy Wittig weiter, die weiß, dass dies nicht der letzte Podiumsplatz für Kira sein wird.