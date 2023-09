Klappt´s für Heiligenstadt nach 21 Jahren in Jena?

Heiligenstadt. Der Thüringenligist will endlich in Jena gewinnen

Es ist ein Thüringenliga-Dauerbrenner, der am Samstagmittag um 13 Uhr zwischen dem SV Schott Jena und dem 1. SC Heiligenstadt angepfiffen wird. Wenn die Eichsfelder in den Bus steigen, dann wissen die Spieler von Trainer Marco Wehr, dass sie zum aktuell zweitbesten Team der Thüringenliga müssen. „Die sind bisher in Pokal- und Punktspielen ungeschlagen, gehören zu den spielstärksten Teams im Thüringer Oberhaus“, ist sich Wehr bewusst, dass es eine harte Nuss wird, wenn man im Paradies etwas mitnehmen will. Vor fast genau zwei Jahren gelang den Kurstädtern beim 1:0-Heimsieg der letzte volle Erfolg über Schott. In den letzten drei Duellen kassierten die Eichsfelder jeweils drei Gegentore, was nur zu einem Remis und zwei Niederlagen führte. „Da müssen wir kompakter auftreten und im Vorwärtsgang effektiver agieren, als wir das gegen Mühlhausen gemacht haben“, erinnert der SC-Trainer an die unzureichenden Abschlüsse vor dem gegnerischen Tor gegen den Neuling. Bis auf die Langzeitverletzten hat der Trainer wieder den kompletten Kader zur Verfügung, Der im Pokal fehlende Maciej Wolanski könnte das Team wieder verstärken, dazu ist Keeper Christoph Sternadel wieder im Aufgebot. „Es wird eine schwere Aufgabe bei den Jenaern. Wir müssen unser Potenzial ausschöpfen, um Schott stolpern zu lassen und zu punkten“, betont Marco Wehr. Unmöglich ist das auf gar keinen Fall, im Vorjahr traten die Jenaer auswärts gefährlicher auf, als in ihren Heimspielen. Der letzte Auswärtssieg in Jena gelang den Heiligenstädtern vor 21 Jahren. Beim damaligen 4:1-Sieg hießen die Saalestädter noch SV Jenaer Glaswerk. Es wird Zeit, ein neues Kapitel zu schreiben.