Kommentar: Gefährliche Klagewellen

Thomas Rudolph zum Urteil gegen den FSV Ohratal.

Wenn die Verhandlung zum Verbandsligaspiel zwischen Ohrdruf und Sondershausen eines zu Tage gebracht hat, sind es offene Fragen und Verlierer. Selbst die Beschwerde einlegenden Nordthüringer müssen sich ob des Rechts, das sie bekommen haben, vorwerfen lassen, nach dem Prozedere sportlich eher Zwietracht statt Eintracht gesät zu haben.

Während Ohrdruf wahrscheinlich aufgrund der geringen Siegchancen das Urteil über sich ergehen lassen wird und sportlich drei mögliche Punkte verliert, darf man sich auch beim Thüringer Fußball-Verband gerne fragen, wieso in den letzten Jahren so oft geklagt wurde – und was dem TFV viel mehr zu denken geben müsste – warum die Klagenden meist Recht bekamen.

Das ist eine gefährliche Tendenz, die sich zuletzt erkennen lässt. Sie wirft zudem wiederholt Fragen auf, ob die Spielleiter ihre eigenen Regeln nicht genau kennen oder nach Gutdünken Recht sprechen.

Wo keine Klarheit herrscht, herrscht Ungewissheit. Zur Entspannung zwischen Vereinen und Verband trägt das sicher nicht bei.