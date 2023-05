Kreisderby in der Landesklasse geht klar an Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Die Blau-Weißen vor 500 Zuschauern gegen den VfB 4:0 und lassen von Beginn keine Zweifel aufkommen

Das war deutlich. Das war verdient. Vor einer großen Kulisse gewann der SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen das Kreisderby in der Landesklassen gegen den VfB Artern vor knapp 500 Zuschauern klar und deutlich mit 4:0. Es war unterm Strich ein einseitiges Spiel, was für Patrick Krumbholz, dem Trainer der Arterner, zum Haare raufen gewesen wäre, wenn er denn welche hätte. So aber musst er mit ansehen, wie bereits nach zwei Minuten die Gastgeber in Führung gehen. Carsten Kammlotts straffer Schuss schlug ein.

Patrick Krumbholz konnte es teils kaum fassen. Foto: Sebastian Fernschild

„Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Durch das frühe Tor konnten wir befreit aufspielen und Artern den Stempel aufdrücken. Ich glaube wir haben verdient gewonnen und die Jungs haben, wie gefordert, ein anderes Gesicht gezeigt. Das haben wir verlangt und deshalb freut es mich, dass der Plan so perfekt aufgegangen ist“, so Alexander Ludwig, Trainer der Frankenhäuser nach dem Spiel ruhig und gelassen. Er ist ohnehin kein Freund von lauten Worten. „Es hat keinen Sinn gemacht, nach der Niederlage gegen Wüstheuterode auf die Jungs draufzuhauen. Sie wussten, was sie falsch gemacht haben und wir haben das in Ruhe analysiert. Das Ergebnis davon haben wir nun gegen Artern gesehen“, so Ludwig weiter.

Nach dem 1:0 waren die Gastgeber sofort im Spiel und brauchte nur weiter neun Minuten für den zweiten Treffer. Nach Gestocher im Strafraum und einem Pfostentreffer, schaffte es Artern nicht, den Ball zu klären und Tino Auerbach nahm das Geschenk an. Die Gäste, die ebenso eine Menge an Zuschauern dabei hatten, wirkten angeschlagen und ängstlich. „Wo soll es herkommen im Moment. Wir brauchen wieder ein Erfolgserlebnis“, so Patrick Krumbholz, der nach dem Spiel noch eine ganze Weile auf der Auswechselbank saß und teils ratlos über den Platz blickte.

Im ersten Durchgang war es einmal Alpha Barry, der über links durchbrach und eine aussichtsreiche Schussposition hatte. Frankenhausens Robert Ränke aber grätschte im letzten Moment noch dazwischen. So plätscherte das Spiel so dahin. „Ich verstehe nicht, warum man nur mich hört. Ihr seid zu leise“, rief Krumbholz nach 30 Minuten aufs Feld. In der Tat: seine Jungs hatten wenig entgegenzusetzen. So kam der Halbzeitpfiff erst einmal zur rechten Zeit.

Aber auch nach dem Seitenwechsel gab es keine wirkliche Veränderung. Bad Frankenhausen - mit der komfortablen Führung im Rücken - spielte befreit auf. So war es Peet Schmidt, der einen Freistoß nach Marke „Tor des Monats“ im Winkel unterbrachte. Arterns Schlussmann Christopher Becker hatte daran gehörigen Anteil. Auch bei 4:0 war er nicht unschuldig. Wieder war es ein Freistoß. Dieses Mal von rechts, Christian Bickel nahm sich die Kugel und mit einem Aufsetzer war der Ball drin und die Partie endgültig entschieden, auch wenn noch 35 Minuten zu spielen waren.

Die Arterner Jungs mussten nach dem Schlusspfiff die Niederlager erst einmal verdauen. Foto: Sebastian Fernschild

Bad Frankenhausen hatte noch weitere aussichtsreiche Möglichkeiten. Vor allem Kammlott, der noch zweimal aussichtsreich vergab. Artern versuchte alles, um wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen - den nötigen Willen konnte man ihnen nicht absprechen. Kapitän Bastian Rüdiger versuchte es mal. Auch Richard Schirmer hatte eine Möglichkeit, wurde aber im letzten Moment einmal mehr von Ränke kalt gestellt.

„Das frühe Gegentor hat uns das Genick gebrochen. Damit war unser ganzes Konzept hinfällig. Aber auch mit sowas müssen wir fertig werden. Bad Frankenhausen hat 60 Prozent gereicht, um uns in der Höhe zu schlagen“, so ein enttäuschter Krumbholz.

Die Gastgeber hingegen feierten auf dem Rasen und waren zudem sehr froh, dass sie nach dem vergangenen Spiel wieder die Kurve bekommen haben. „Wir waren einfach auf Zack“, so Alexander Ludwig abschließend, der verständlicherweise sehr zufrieden war, den Sieg aber dennoch ein Tor zu hoch einschätzte.