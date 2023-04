Kreisoberliga: Eintracht Ifta lässt im Nachholspiel beim Mosbacher SV zu viele Chancen aus

Mosbach. Im Mosbacher Langetal lag mehrfach die Führung für die Gäste in der Luft. Am Ende jubelte aber der Hausherr über drei Punkte im Osternest.

Von den rassigen Duellen vergangener Jahre war die Partie der einstigen Kreisoberliga-Spitzenmannschaften zwar ein Stückchen entfernt, dennoch lebte das Spiel zwischen dem Mosbacher SV und der SG Eintracht Ifta bis in die Schlussphase von der Spannung.

Zunächst übernahm der MSV das Kommando und besaß auch die erste Chance, als Max Hirschels Schuss (9.) knapp am langen Pfosten vorbeistrich. Doch die Eintracht überstand die kleine Drangphase schadlos und kam ihrerseits zu ersten Möglichkeiten, die Karsten Schwanz (20.) und auch Philipp Baumbach (29.) ausließen. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften eine Weile, bevor sich Andy von Roda einen Freistoß zurechtlegte. Eintracht-Keeper Björn Wallstein hechtete den 17-Meter-Knaller (43.) aus dem unteren Eck. Auf der anderen Seite zeichnete sich auch MSV-Keeper Christian Haaß aus und lenkte den Schuss von Leon Raddau ums Tor.

Die erste Chance in Halbzeit zwei hatte wieder der MSV, doch Mike Zimmermann traf den Ball nicht voll und sah Wallstein auf dem Posten (55.). Danach aber nahmen die Gäste das Spiel nach und nach in die Hand und kreierten zahlreiche Chancen. Haaß musste sich ganz lang machen, um Philipp Luhns Schuss aus 22 Metern (60.) übers Eck zu lenken. Bei Leinhos’ Abschluss aus spitzem Winkel (63.) tauchte der Keeper ins kurze Eck und hielt. Raddaus Eckball (65.) landete genau auf dem Kopf von Steve Krebs, doch das Kopfballgeschoss aus flog am Tor vorbei. Als Luhn dann von Raddau herrlich freigespielt wurde, lag den Gästen der Torschrei schon auf den Lippen, doch der gefühlvolle Heber landete am Lattenkreuz.

Von Roda erzielt Führung

So kam es wie es kommen musste. Einen Freistoß setzte MSV-Spezialist Andy von Roda aus 18 Metern unhaltbar zum 1:0 (72.) in den Winkel. Gegen die schmeichelhafte Führung der Hausherren kämpften die Iftaer an und nach Zuspiel von K. Schwanz hatte Raddau die Ausgleichschance, doch sein Linksschuss (78.) zischte am Pfosten vorbei. In die Drangphase der Gäste platzte ein Konter der Hausherren, der die Entscheidung brachte. Über den von Marc Lochner lang nach vorn geschlagenen Ball schlug der Eintracht-Keeper ein Luftloch, wodurch für Kevin Spittel die Bahn frei war und er den Ball ins leere Tor schob.

Für die Gäste eine bittere Niederlage nach einer guten zweiten Halbzeit, in der nur die nötigen Tore fehlten und die Gastgeber ihre wenigen Chancen konsequent nutzten.